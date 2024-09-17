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السودان يضع شروطا جديدة لاستقبال المصريين
السودان يضع شروطا جديدة لاستقبال المصريين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة النقل السودانية، اليوم الثلاثاء، بصدور مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لدخول المواطنين المصريين إلى السودان عبر معبر أرقين البري. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T13:22+0000
2024-09-17T13:22+0000
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ونقل موقع "أخبار السودان" خطابا موجها إلى مدير معبر أرقين، قال إن هذه الضوابط تأتي في ظل توجيهات مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان.تتضمن الشروط الجديدة أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة تزيد عن ستة أشهر، والحصول على تأشيرة دخول للمصريين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما للنساء والأطفال دون سن الثانية عشرة.وأكدت الوزارة أن التعليمات الجديدة ستتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مما يستدعي من المسافرين المصريين الالتزام بالشروط الجديدة لضمان دخولهم إلى الأراضي السودانية.يذكر انه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، عقدت مجموعة من المسؤولين السودانيين اجتماعا، للنظر في اشتراطات جديدة لاستقبال مصر للسودانيين الفارين من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023.وقال موقع "المشهد السوداني"، إن الاجتماع عقد برئاسة هيثم محمد إبراهيم عوض الله وزير الصحة السوداني المكلف، حيث تمت مناقشة ووضع الترتيبات لمقابلة الاشتراطات الصحية الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية، التي تشترط الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المقدمين لطلب التأشيرة من جميع الأعمار.حضر الاجتماع كل الإدارات الفنية المعنية ممثلة في مدراء الإدارات العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، والرعاية الصحية الأساسية، والقومسيون الطبي القومي، الشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب مدراء المكاتب التنفيذية والإدارات الأخرى ذات الصلة مثل اللوائح الصحية الدولية وبرنامج التحصين الموسع، الحجر الصحي القومي.من جانبه، أوضح الوزير عوض الله أنه تم مناقشة موضوع التطعيم وآلياته وتبعاته ووضع الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بعملية تقديم خدمة التطعيم والتي تتطلب توفير لقاح الشلل العضلي بمراكز محدده والتي سوف يتم الاتفاق عليها والإعلان عنها في القريب العاجل.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار

السودان يضع شروطا جديدة لاستقبال المصريين

13:22 GMT 17.09.2024
© AP Photo / Abd Raoufعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Abd Raouf
تابعنا عبر
أفادت وزارة النقل السودانية، اليوم الثلاثاء، بصدور مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لدخول المواطنين المصريين إلى السودان عبر معبر أرقين البري.
ونقل موقع "أخبار السودان" خطابا موجها إلى مدير معبر أرقين، قال إن هذه الضوابط تأتي في ظل توجيهات مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان.
تتضمن الشروط الجديدة أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة تزيد عن ستة أشهر، والحصول على تأشيرة دخول للمصريين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما للنساء والأطفال دون سن الثانية عشرة.
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وأكدت الوزارة أن التعليمات الجديدة ستتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مما يستدعي من المسافرين المصريين الالتزام بالشروط الجديدة لضمان دخولهم إلى الأراضي السودانية.
يذكر انه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، عقدت مجموعة من المسؤولين السودانيين اجتماعا، للنظر في اشتراطات جديدة لاستقبال مصر للسودانيين الفارين من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023.
وقال موقع "المشهد السوداني"، إن الاجتماع عقد برئاسة هيثم محمد إبراهيم عوض الله وزير الصحة السوداني المكلف، حيث تمت مناقشة ووضع الترتيبات لمقابلة الاشتراطات الصحية الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية، التي تشترط الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المقدمين لطلب التأشيرة من جميع الأعمار.
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حضر الاجتماع كل الإدارات الفنية المعنية ممثلة في مدراء الإدارات العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، والرعاية الصحية الأساسية، والقومسيون الطبي القومي، الشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب مدراء المكاتب التنفيذية والإدارات الأخرى ذات الصلة مثل اللوائح الصحية الدولية وبرنامج التحصين الموسع، الحجر الصحي القومي.
من جانبه، أوضح الوزير عوض الله أنه تم مناقشة موضوع التطعيم وآلياته وتبعاته ووضع الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بعملية تقديم خدمة التطعيم والتي تتطلب توفير لقاح الشلل العضلي بمراكز محدده والتي سوف يتم الاتفاق عليها والإعلان عنها في القريب العاجل.
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