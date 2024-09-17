زائر من الفضاء سيدور حول الأرض لمدة شهرين ويغادرها... صور وفيديو
© Photo / Unsplashالفضاء
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
رصد باحثون اقتراب كويكب صغير من الأرض، بواسطة منظومات تلسكوبات مصممة للبحث عن الأجرام السماوية في الفضاء.
وبحسب ما توصل له باحثون من جامعة كمبلوتنسي في مدريد، فإن الكويكب يبلغ قطره 11 مترا ويحمل اسما كوديا هو "بي تي 5 /2024"، حسبما ذكر موقع "آيوب ساينس"، الذي أوضح أنه سيدور حول الأرض مرتين قبل أن يغادر النظام الشمسي مرة أخرى.
Breaking News: Earth is Getting a New Moon! 🌕— Mohak Bansal (@MohakBansal3) September 17, 2024
On September 29, Earth's gravity will capture a small asteroid 2024 PT5, giving us a temporary mini-moon for about two months until November 25.
Our ever-changing universe never ceases to amaze! 🌍✨#MiniMoon #Asteroid2024PT5 pic.twitter.com/eJQn86Q5bz
ومن المتوقع أن يبدأ الكويكب دورانه حول الأرض خلال الفترة من 29 سبتمبر/ أيلول حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يغادر إلى أجزاء أخرى من النظام الشمسي.
ولفت الموقع إلى أن اكتشافه تم بواسطة تلسكوب "أطلس" في جنوب أفريقيا، ويشير الباحثون إلى أن الكويكب سيصبح تحت تأثير جاذبية الأرض بشكل مؤقت، مما يجعله أشبه بـ"قمر صغير".
Earth is about to gain a temporary mini-moon—asteroid 2024 PT5. Discovered on August 7, 2024, this asteroid is roughly 10 meters (33 feet) in diameter and will be captured by Earth's gravity from September 29 to November 25, 2024.— Erika (@ExploreCosmos_) September 13, 2024
During this time, the asteroid will loop around… pic.twitter.com/xDZERy3CsS
لكنه أوضح أن مستوى لمعانه منخفض بصورة تجعل عملية رصده بالعين المجردة في غاية الصعوبة، وربما يصعب رصده أيضا بتلسكوبات الهواة.
وأوضح الباحثون أن الكويكب قد يقترب مرة أخرى من الأرض في 9 يناير/ كانون الثاني 2025، مشيرين إلى أن اقتراب هذه الأجرام السماوية من الأرض يمكن العلماء من اكتشاف المزيد حول النظام الشمسي.
وأوضح الموقع أن الأجرام قد تصبح أهدافا لبعثات فضائية مستقبلية وخاصة في مجال تعدين الكويكبات واستخدام مواردها.