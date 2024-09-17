https://sarabic.ae/20240917/مشاهد-لغارة-روسية-على-نقطة-الانتشار-المؤقتة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-قرية-زفانوفكا-فيديو-1092839717.html

مشاهد لغارة روسية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية زفانوفكا... فيديو

مشاهد لغارة روسية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية زفانوفكا... فيديو

سبوتنيك عربي

نفذت القوات الجوية الروسية غارة على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية زفانوفكا في جمهورية دونتيسك الشعبية. 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T17:58+0000

2024-09-17T17:58+0000

2024-09-17T17:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية زفانوفكا في جمهورية دونتيسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 20 جنديا و4 وحدات من المعدات الحربية.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا، على بعد ستة كيلومترات من محور كوبيانسك.وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن "قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240917/القوات-الأوكرانية-تشتكي-من-تغيير-أفراد-ألويتها-بالكامل-عدة-مرات-بسبب-تدميرها--1092834480.html

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روسيا, رصد عسكري