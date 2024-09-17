https://sarabic.ae/20240917/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-250-عسكريا-أوكرانيا-إلى-إدلب-لتدريب-الإرهابيين-على-تصنيع-طائرات-مسيرة-1092802829.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول 250 عسكريا أوكرانيا إلى إدلب لتدريب الإرهابيين على تصنيع طائرات مسيرة
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول 250 عسكريا أوكرانيا إلى إدلب لتدريب الإرهابيين على تصنيع طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أكد مصدر سوري مطلع، وصول مجموعة مكونة من 250 خبيرا عسكريا أوكرانيا إلى إدلب لتدريب المسلحين من هيئة تحرير الشام (الإرهابية المحظورة في روسيا) على تصنيع... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T02:20+0000
2024-09-17T02:20+0000
2024-09-17T02:20+0000
إدلب
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك معلومات مؤكدة أن عدد الخبراء العسكريين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إدلب أصبح حوالي 250 خبيرا، تم توزيعهم على ورش صناعية وعلى عدة مواقع في مدينة إدلب وعلى أرياف جسر الشغور، لتصنيع طائرات بدون طيار".وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق الشهر الجاري: "هناك الآن معلومات متداولة تفيد بوجود مبعوثين أوكرانيين، ومبعوثين للمخابرات الأوكرانية، في محافظة إدلب السورية، يقومون بتجنيد مقاتلين من جبهة النصرة".
https://sarabic.ae/20240916/خبير-ضباط-أوكرانيين-وقياديي-جبهة-النصرة-يخططون-لعمل-عسكري-شمال-سوريا-1092753692.html
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إدلب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إدلب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول 250 عسكريا أوكرانيا إلى إدلب لتدريب الإرهابيين على تصنيع طائرات مسيرة
أكد مصدر سوري مطلع، وصول مجموعة مكونة من 250 خبيرا عسكريا أوكرانيا إلى إدلب لتدريب المسلحين من هيئة تحرير الشام (الإرهابية المحظورة في روسيا) على تصنيع الطائرات بدون طيار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك معلومات مؤكدة أن عدد الخبراء العسكريين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إدلب أصبح حوالي 250 خبيرا، تم توزيعهم على ورش صناعية وعلى عدة مواقع في مدينة إدلب وعلى أرياف جسر الشغور، لتصنيع طائرات بدون طيار".
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق الشهر الجاري: "هناك الآن معلومات متداولة تفيد بوجود مبعوثين أوكرانيين، ومبعوثين للمخابرات الأوكرانية، في محافظة إدلب السورية
، يقومون بتجنيد مقاتلين من جبهة النصرة".