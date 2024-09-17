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https://sarabic.ae/20240917/ملك-الأردن-يحذر-لن-نسمح-بذلك-وجاهزون-للرد-1092831340.html
ملك الأردن يحذر... لن نسمح بذلك وجاهزون للرد
ملك الأردن يحذر... لن نسمح بذلك وجاهزون للرد
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، استمرار الأردن بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T13:51+0000
2024-09-17T13:51+0000
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وخلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جدد الملك عبد الله، "التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم".وجدد العاهل الأردني التأكيد أن بلاده "جاهزة للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتها، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240715/وزير-خارجية-الأردن-الحرب-على-غزة-استمرت-أكثر-مما-ينبغي-ولا-بد-أن-تنتهي-هذه-الكارثة-الإنسانية-1090815543.html
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أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ملك الأردن يحذر... لن نسمح بذلك وجاهزون للرد

13:51 GMT 17.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، استمرار الأردن بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وخلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جدد الملك عبد الله، "التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم".
وجدد العاهل الأردني التأكيد أن بلاده "جاهزة للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتها، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
وزير خارجية الأردن: الحرب على غزة استمرت أكثر مما ينبغي ولا بد أن تنتهي هذه الكارثة الإنسانية
15 يوليو, 13:28 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حزب الله يتعرض لـ"هجوم إلكتروني" دموي13:25 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
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