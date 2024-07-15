https://sarabic.ae/20240715/وزير-خارجية-الأردن-الحرب-على-غزة-استمرت-أكثر-مما-ينبغي-ولا-بد-أن-تنتهي-هذه-الكارثة-الإنسانية-1090815543.html

وزير خارجية الأردن: الحرب على غزة استمرت أكثر مما ينبغي ولا بد أن تنتهي هذه الكارثة الإنسانية

وزير خارجية الأردن: الحرب على غزة استمرت أكثر مما ينبغي ولا بد أن تنتهي هذه الكارثة الإنسانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن "الحرب على غزة عرّضت مصداقية القانون الدولي إلى كثير من الشك". 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T13:28+0000

2024-07-15T13:28+0000

2024-07-15T13:28+0000

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وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، إن "حرب غزة استمرت لوقت أطول مما ينبغي، وعلينا أن نعمل على وقفها".وأضاف أن "الأردن تأثر بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة"، مشددًا على أن "الأردن ملتزم بتوفير حياة لائقة للاجئين، لكنه لن يغفل عن ضرورة عودتهم إلى بلدانهم".وأشار الصفدي إلى أن "حل مشكلة اللاجئين السوريين هي بالعودة الطوعية إلى بلادهم، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم"، لافتًا إلى أن الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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