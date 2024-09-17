https://sarabic.ae/20240917/وزارة-الإسكان-السعودية-تكشف-موعد-صرف-الدعم-السكني-والشروط-والخطوات-1092806186.html
وزارة الإسكان السعودية تكشف موعد صرف الدعم السكني والشروط والخطوات
وزارة الإسكان السعودية تكشف موعد صرف الدعم السكني والشروط والخطوات
سبوتنيك عربي
من هم المستحقون للدعم السكني؟
2024-09-17T08:44+0000
2024-09-17T08:44+0000
2024-09-17T08:46+0000
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وتوفر الحكومة السعودية الدعم السكني الجديد لكل من تنطبق عليه شروط الاستفادة منه لضمان حياة كريمة لمواطنيها والتأكد من امتلاكهم سكنا ملائما، حسبما ذكر موقع "خدمة السعودية"، اليوم الثلاثاء.موعد صرف الدعم السكنيولفت التقرير إلى أن الحكومة حددت موعدا ثابتا من لصرف الدعم السكني للمستفيدين وهو الـ24 من كل شهر ميلادي، على أن يوافق ذلك أيام العمل الرسمية، أما في حالة موافقة هذا التاريخ للعطلات الرسمية والأعياد فيتم تأخيره.خطوات الاستعلام عن الدعم السكنييجب على كل مستفيد من الدعم السكني أن يقوم بتحديث بياناته البنكية بصورة مستمرة حتى يتجنب إيقاف الدعم مرة واحدة، بحسب تعليمات وزارة الإسكان التي أوضحت أن هناك خطوات يجب اتباعها للاستعلام:شروط الحصول على الدعم السكنيوإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هناك شروط أخرى تتعلق بحجم الأسرة وعدد أفرادها وهي شروط تختلف باختلاف الأشخاص، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه في حالة حالة وجود أي مشكلة أمام المستفيد يمكنه الاتصال بأحد أرقام الدعم الفني الموجودة على صفحة وزارة الإسكان.متى ينتهي الدعم السكني؟تؤكد وزارة الإسكان السعودية استمرار تقديم الدعم لكل من يستوفي الشروط التي وضعتها للحصول عليه، كما أنها لم تحدد مدة انتهائه.كم مبلغ الدعم السكني الجديد؟تقدر وزارة الإسكان السعودية قيمة الدعم السكني بما يتراوح بين 100 ألف ريال سعودي (نحو 26.6 ألف دولار) إلى 150 ألف ريال (نحو 40 ألف دولار)، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط ويقدمون مستندات رسمية تؤكد ذلك.
https://sarabic.ae/20210217/السعودية-خطوات-وشروط-الحصول-على-دعم-سكني-1048132384.html
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الاستعلام عن الدعم السكني
الاستعلام عن الدعم السكني
وزارة الإسكان السعودية تكشف موعد صرف الدعم السكني والشروط والخطوات
08:44 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 08:46 GMT 17.09.2024)
أثار تأخير موعد صرف الدعم السكني الجديد في أغسطس/ آب الماضي، غضبا بين السعوديين، الذين يرغبون معرفة أسباب التأخير، خاصة أن المستفيدين منه ينتظرون موعد الصرف في الوقت المحدد في أواخر كل شهر ميلادي.
وتوفر الحكومة السعودية الدعم السكني الجديد لكل من تنطبق عليه شروط الاستفادة منه لضمان حياة كريمة لمواطنيها والتأكد من امتلاكهم سكنا ملائما، حسبما ذكر
موقع "خدمة السعودية"، اليوم الثلاثاء.
17 فبراير 2021, 07:38 GMT
ولفت التقرير إلى أن الحكومة حددت موعدا ثابتا من لصرف الدعم السكني للمستفيدين وهو الـ24 من كل شهر ميلادي، على أن يوافق ذلك أيام العمل الرسمية، أما في حالة موافقة هذا التاريخ للعطلات الرسمية والأعياد فيتم تأخيره.
خطوات الاستعلام عن الدعم السكني
يجب على كل مستفيد من الدعم السكني أن يقوم بتحديث بياناته البنكية بصورة مستمرة حتى يتجنب إيقاف الدعم مرة واحدة، بحسب تعليمات وزارة الإسكان التي أوضحت أن هناك خطوات يجب اتباعها للاستعلام:
الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة سكني.
اختيار كلمة تسجيل دخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.
اختيار أيقونة الخدمات ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن الدعم السكني.
إدخال جميع البيانات الخاصة بك.
الضغط على استعلام بعد مراجعة البيانات.
الانتظار حتى تظهر أمامك تفاصيل الدعم.
شروط الحصول على الدعم السكني
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بشكل مستمر في المملكة.
ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما.
عدم حصول المتقدم على أي برنامج دعم آخر.
عدم امتلاك المتقدم أي عقار سكني أو أرض ذات مبالغ مالية باهظة.
أن يكون المتقدم ضمن أحد الشرائح المخصصة للدعم.
وإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هناك شروط أخرى تتعلق بحجم الأسرة وعدد أفرادها وهي شروط تختلف باختلاف الأشخاص، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه في حالة حالة وجود أي مشكلة أمام المستفيد
يمكنه الاتصال بأحد أرقام الدعم الفني الموجودة على صفحة وزارة الإسكان.
تؤكد وزارة الإسكان السعودية استمرار تقديم الدعم لكل من يستوفي الشروط التي وضعتها للحصول عليه، كما أنها لم تحدد مدة انتهائه.
كم مبلغ الدعم السكني الجديد؟
تقدر وزارة الإسكان السعودية
قيمة الدعم السكني بما يتراوح بين 100 ألف ريال سعودي (نحو 26.6 ألف دولار) إلى 150 ألف ريال (نحو 40 ألف دولار)، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط ويقدمون مستندات رسمية تؤكد ذلك.