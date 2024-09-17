https://sarabic.ae/20240917/وزارة-الإسكان-السعودية-تكشف-موعد-صرف-الدعم-السكني-والشروط-والخطوات-1092806186.html

وزارة الإسكان السعودية تكشف موعد صرف الدعم السكني والشروط والخطوات

وزارة الإسكان السعودية تكشف موعد صرف الدعم السكني والشروط والخطوات

سبوتنيك عربي

من هم المستحقون للدعم السكني؟

2024-09-17T08:44+0000

2024-09-17T08:44+0000

2024-09-17T08:46+0000

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وتوفر الحكومة السعودية الدعم السكني الجديد لكل من تنطبق عليه شروط الاستفادة منه لضمان حياة كريمة لمواطنيها والتأكد من امتلاكهم سكنا ملائما، حسبما ذكر موقع "خدمة السعودية"، اليوم الثلاثاء.موعد صرف الدعم السكنيولفت التقرير إلى أن الحكومة حددت موعدا ثابتا من لصرف الدعم السكني للمستفيدين وهو الـ24 من كل شهر ميلادي، على أن يوافق ذلك أيام العمل الرسمية، أما في حالة موافقة هذا التاريخ للعطلات الرسمية والأعياد فيتم تأخيره.خطوات الاستعلام عن الدعم السكنييجب على كل مستفيد من الدعم السكني أن يقوم بتحديث بياناته البنكية بصورة مستمرة حتى يتجنب إيقاف الدعم مرة واحدة، بحسب تعليمات وزارة الإسكان التي أوضحت أن هناك خطوات يجب اتباعها للاستعلام:شروط الحصول على الدعم السكنيوإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هناك شروط أخرى تتعلق بحجم الأسرة وعدد أفرادها وهي شروط تختلف باختلاف الأشخاص، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه في حالة حالة وجود أي مشكلة أمام المستفيد يمكنه الاتصال بأحد أرقام الدعم الفني الموجودة على صفحة وزارة الإسكان.متى ينتهي الدعم السكني؟تؤكد وزارة الإسكان السعودية استمرار تقديم الدعم لكل من يستوفي الشروط التي وضعتها للحصول عليه، كما أنها لم تحدد مدة انتهائه.كم مبلغ الدعم السكني الجديد؟تقدر وزارة الإسكان السعودية قيمة الدعم السكني بما يتراوح بين 100 ألف ريال سعودي (نحو 26.6 ألف دولار) إلى 150 ألف ريال (نحو 40 ألف دولار)، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط ويقدمون مستندات رسمية تؤكد ذلك.

https://sarabic.ae/20210217/السعودية-خطوات-وشروط-الحصول-على-دعم-سكني-1048132384.html

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