https://sarabic.ae/20240918/إيران-تتخذ-قرارا-سياسيا-تاريخيا-لم-يحدث-منذ-40-عاما-1092861056.html
إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما
إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الإيرانية تعيين الناشط السياسي المتخصص في الاقتصاد الدولي "أرش زره لهوني" في منصب رئيس محافظة كردستان، غربي البلاد. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T14:48+0000
2024-09-18T14:48+0000
2024-09-18T14:48+0000
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أعلنت ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".ووصفت هذه الخطوة بـ"التاريخية" لأن لهوني، هو أول شخص من الأقلية السنية يتولى منصبا رفيعا في إيران منذ نحو 4 عقود، وهو برلماني سابق.ويمتلك لهوني، تاريخا سياسيا كبيرا سواء داخل البرلمان ممثلا لمحافظة كرمانشاه، أو في المناصب الإدارية وأبرزها حاكم منطقة جوانرود، ورئيس جمعية الهلال الأحمر في كرمانشاه، ونائبا لمحافظ كردستان للشؤون الاقتصادية، وهو من مواليد عام 1975.ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهات الرئيس الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان، التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية.وكان بزشكيان قد وعد بفتح الباب أمام الأقليات السنية والكردية في البلاد لتولى مناصب حكومية رفيعة.يذكر أن عدم تولي أشخاص من الأقلية السنية في إيران مناصب رفيعة كان محل انتقادات واسعة، فرغم وعود الإصلاحيين بتحقيق ذلك إلا أن الفترة الماضية لم تشهد خطوات فعلية.ومنذ تولي بزشكيان السلطة رسميا، شهدت إيران خطوات عدة في هذا الاتجاه أبرزها تعيين عبد الكريم حسين زاده، البرلماني الكردي السني، في منصب نائب الرئيس لشؤون تنمية القرى والمناطق النائية.
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إيران, إيران
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إيران, إيران
إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما
قررت الحكومة الإيرانية تعيين الناشط السياسي المتخصص في الاقتصاد الدولي "أرش زره لهوني" في منصب رئيس محافظة كردستان، غربي البلاد.
أعلنت ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
ووصفت هذه الخطوة بـ"التاريخية" لأن لهوني، هو أول شخص من الأقلية السنية يتولى منصبا رفيعا في إيران منذ نحو 4 عقود، وهو برلماني سابق.
16 أكتوبر 2016, 14:14 GMT
ويمتلك لهوني، تاريخا سياسيا كبيرا سواء داخل البرلمان
ممثلا لمحافظة كرمانشاه، أو في المناصب الإدارية وأبرزها حاكم منطقة جوانرود، ورئيس جمعية الهلال الأحمر في كرمانشاه، ونائبا لمحافظ كردستان للشؤون الاقتصادية، وهو من مواليد عام 1975.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهات الرئيس الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان، التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية.
وكان بزشكيان قد وعد بفتح الباب أمام الأقليات السنية والكردية في البلاد لتولى مناصب حكومية رفيعة.
يذكر أن عدم تولي أشخاص من الأقلية السنية في إيران مناصب رفيعة كان محل انتقادات واسعة، فرغم وعود الإصلاحيين بتحقيق ذلك إلا أن الفترة الماضية لم تشهد خطوات فعلية.
ومنذ تولي بزشكيان السلطة رسميا، شهدت إيران
خطوات عدة في هذا الاتجاه أبرزها تعيين عبد الكريم حسين زاده، البرلماني الكردي السني، في منصب نائب الرئيس لشؤون تنمية القرى والمناطق النائية.