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انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
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مساحة حرة
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ملفات ساخنة
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17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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59 د
مدار الليل والنهار
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إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما
إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الإيرانية تعيين الناشط السياسي المتخصص في الاقتصاد الدولي "أرش زره لهوني" في منصب رئيس محافظة كردستان، غربي البلاد. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T14:48+0000
2024-09-18T14:48+0000
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أعلنت ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".ووصفت هذه الخطوة بـ"التاريخية" لأن لهوني، هو أول شخص من الأقلية السنية يتولى منصبا رفيعا في إيران منذ نحو 4 عقود، وهو برلماني سابق.ويمتلك لهوني، تاريخا سياسيا كبيرا سواء داخل البرلمان ممثلا لمحافظة كرمانشاه، أو في المناصب الإدارية وأبرزها حاكم منطقة جوانرود، ورئيس جمعية الهلال الأحمر في كرمانشاه، ونائبا لمحافظ كردستان للشؤون الاقتصادية، وهو من مواليد عام 1975.ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهات الرئيس الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان، التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية.وكان بزشكيان قد وعد بفتح الباب أمام الأقليات السنية والكردية في البلاد لتولى مناصب حكومية رفيعة.يذكر أن عدم تولي أشخاص من الأقلية السنية في إيران مناصب رفيعة كان محل انتقادات واسعة، فرغم وعود الإصلاحيين بتحقيق ذلك إلا أن الفترة الماضية لم تشهد خطوات فعلية.ومنذ تولي بزشكيان السلطة رسميا، شهدت إيران خطوات عدة في هذا الاتجاه أبرزها تعيين عبد الكريم حسين زاده، البرلماني الكردي السني، في منصب نائب الرئيس لشؤون تنمية القرى والمناطق النائية.
https://sarabic.ae/20161016/نواب-إيرانيون-الإفراج-ناشطة-حقوقية-1020469968.html
https://sarabic.ae/20240821/البرلمان-الإيراني-يمنح-الثقة-لجميع-أعضاء-حكومة-بزشكيان-1091967661.html
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إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما

14:48 GMT 18.09.2024
© Social Media Images/ Xالناشط السياسي الإيراني أرش زره لهوني
الناشط السياسي الإيراني أرش زره لهوني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Social Media Images/ X
تابعنا عبر
قررت الحكومة الإيرانية تعيين الناشط السياسي المتخصص في الاقتصاد الدولي "أرش زره لهوني" في منصب رئيس محافظة كردستان، غربي البلاد.
أعلنت ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
ووصفت هذه الخطوة بـ"التاريخية" لأن لهوني، هو أول شخص من الأقلية السنية يتولى منصبا رفيعا في إيران منذ نحو 4 عقود، وهو برلماني سابق.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2016
نواب إيرانيون يطالبون بالإفراج عن ناشطة حقوقية
16 أكتوبر 2016, 14:14 GMT
ويمتلك لهوني، تاريخا سياسيا كبيرا سواء داخل البرلمان ممثلا لمحافظة كرمانشاه، أو في المناصب الإدارية وأبرزها حاكم منطقة جوانرود، ورئيس جمعية الهلال الأحمر في كرمانشاه، ونائبا لمحافظ كردستان للشؤون الاقتصادية، وهو من مواليد عام 1975.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهات الرئيس الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان، التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية.
وكان بزشكيان قد وعد بفتح الباب أمام الأقليات السنية والكردية في البلاد لتولى مناصب حكومية رفيعة.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان
21 أغسطس, 14:35 GMT
يذكر أن عدم تولي أشخاص من الأقلية السنية في إيران مناصب رفيعة كان محل انتقادات واسعة، فرغم وعود الإصلاحيين بتحقيق ذلك إلا أن الفترة الماضية لم تشهد خطوات فعلية.
ومنذ تولي بزشكيان السلطة رسميا، شهدت إيران خطوات عدة في هذا الاتجاه أبرزها تعيين عبد الكريم حسين زاده، البرلماني الكردي السني، في منصب نائب الرئيس لشؤون تنمية القرى والمناطق النائية.
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