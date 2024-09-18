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الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية
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البنتاغون يعلق على قرار روسيا بزيادة تعداد القوات المسلحة
البنتاغون يعلق على قرار روسيا بزيادة تعداد القوات المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن واشنطن تأخذ قرار روسيا بزيادة حجم جيشها على محمل الجد. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على القرار "علينا أن نأخذ هذا الخطاب على محمل الجد".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري. وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.وتضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري. مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالميةويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.
https://sarabic.ae/20240916/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-تعداد-القوات-المسلحة-الروسية-1092777031.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعلق على قرار روسيا بزيادة تعداد القوات المسلحة

07:11 GMT 18.09.2024
© Photo / CC0 Creative Commonsالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Photo / CC0 Creative Commons
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن واشنطن تأخذ قرار روسيا بزيادة حجم جيشها على محمل الجد.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على القرار "علينا أن نأخذ هذا الخطاب على محمل الجد".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية
16 سبتمبر, 12:32 GMT
وتضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري.
مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالمية
ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.
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