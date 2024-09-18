https://sarabic.ae/20240918/البنتاغون-يعلق-على-قرار-روسيا-بزيادة-تعداد-القوات-المسلحة-1092846810.html
البنتاغون يعلق على قرار روسيا بزيادة تعداد القوات المسلحة
البنتاغون يعلق على قرار روسيا بزيادة تعداد القوات المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن واشنطن تأخذ قرار روسيا بزيادة حجم جيشها على محمل الجد. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T07:11+0000
2024-09-18T07:11+0000
2024-09-18T07:11+0000
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وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على القرار "علينا أن نأخذ هذا الخطاب على محمل الجد".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري. وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.وتضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري. مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالميةويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.
https://sarabic.ae/20240916/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-تعداد-القوات-المسلحة-الروسية-1092777031.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعلق على قرار روسيا بزيادة تعداد القوات المسلحة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن واشنطن تأخذ قرار روسيا بزيادة حجم جيشها على محمل الجد.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على القرار "علينا أن نأخذ هذا الخطاب على محمل الجد".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري.
ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.