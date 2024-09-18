تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي العربي الإسلامي

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انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240918/تأسيس-مجلس-لتنمية-التعاون-الروسي-العربي-الإسلامي-1092858193.html
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي العربي الإسلامي
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي العربي الإسلامي
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة في مسار توثيق العلاقات عبر بوابة التعاون بين منظمات المجتمع المدني في روسيا ومثيلاتها في العالمين العربي والإسلامي. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T13:40+0000
2024-09-18T13:47+0000
روسيا
السعودية
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وقّعت في موسكو اتفاقية بين دوائر الأعمال في العالم العربي، ممثلةً برجل الأعمال السعودي والشخصية الإنسانية المعروفة، الشيخ الدكتور سلطان بن مطلق بن سلطان العجمي، والغرفة الاجتماعية الدولية ممثلة برئيس مجلس هيئة رئاسة الغرفة ألكسندر أولشيفسكي، والكومنولث الدولي للجمعيات العامة"الاجتماعية"– جمعيات الصداقة مع شعوب الدول الأجنبية (ICSD) ممثلاً بشخص رئيس الكمنولث ألكسندر بيتريتشكو، ومجلس وجهاء شعوب شمال القوقاز ممثلا بالرئيس المشارك للمجلس، لودفيغ تشيبيروف.وستعقد الاجتماعات الأولى للمجلس في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024. ومن جانبه، علق رئيس هيئة رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية ألكسندر أولشيفسكي على الاتفاقية بالقول: "جاءت هذه الخطوة في إطار تطوير المبادرات الإنسانية المحددة في عام 2024، وفي إطار المنتدى المشترك بين الأديان لرجال الدين والمجتمع "من أجل السلام العادل وحماية المؤمنين"، في منزل "دانيلوفسكي" التابع لبطريركية موسكو، حيث تم اختيار هذا المجمع رمزا للاهتمام الخاص بالعنصر الروحي، وكذلك الوحدة الأرثوذكسية الإسلامية، التي تعد أحد المبادئ الأساسية للعلاقات القوية بين الطرفين".
https://sarabic.ae/20240710/شخصية-سعودية-مرموقة-تتسلم-منصبا-رفيعا-بمؤسسة-دولية-تعمل-في-إطار-بريكس-1090670269.html
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روسيا, السعودية
روسيا, السعودية

تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي العربي الإسلامي

13:40 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 13:47 GMT 18.09.2024)
© Sputnikتأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في خطوة جديدة في مسار توثيق العلاقات عبر بوابة التعاون بين منظمات المجتمع المدني في روسيا ومثيلاتها في العالمين العربي والإسلامي.
وقّعت في موسكو اتفاقية بين دوائر الأعمال في العالم العربي، ممثلةً برجل الأعمال السعودي والشخصية الإنسانية المعروفة، الشيخ الدكتور سلطان بن مطلق بن سلطان العجمي، والغرفة الاجتماعية الدولية ممثلة برئيس مجلس هيئة رئاسة الغرفة ألكسندر أولشيفسكي، والكومنولث الدولي للجمعيات العامة"الاجتماعية"– جمعيات الصداقة مع شعوب الدول الأجنبية (ICSD) ممثلاً بشخص رئيس الكمنولث ألكسندر بيتريتشكو، ومجلس وجهاء شعوب شمال القوقاز ممثلا بالرئيس المشارك للمجلس، لودفيغ تشيبيروف.
© Sputnikتأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي
© Sputnik

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" بعد توقيع الاتفاقية، قال العجمي: "اليوم هو يوم هام وتاريخي، إن تفاعل المجتمع وقطاع الأعمال في دول العالم العربي والإسلامي مع روسيا ومغتربيها في الخارج ينتقل إلى مستوى جديد نوعيا".

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وتابع العجمي بالقول: "لقد حددنا بالفعل سلسلة من الخطوات العملية الفورية لصالح السلام والوئام والتفاهم المتبادل والتنمية البناءة، ولتنفيذ مهام المجلس في مجالات معينة، من المتصور أيضا إنشاء صناديق خاصة وبرامج ومشاريع مستهدفة ومجموعات بحثية وتحليلية وتدريبات مشتركة ومنتديات ومؤتمرات ومعارض وعروض تقديمية وفعاليات تعليمية وتوعية بشكل مشترك".

© Sputnikتأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
تأسيس مجلس لتنمية التعاون الروسي - العربي الإسلامي
© Sputnik
وستعقد الاجتماعات الأولى للمجلس في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
ومن جانبه، علق رئيس هيئة رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية ألكسندر أولشيفسكي على الاتفاقية بالقول: "جاءت هذه الخطوة في إطار تطوير المبادرات الإنسانية المحددة في عام 2024، وفي إطار المنتدى المشترك بين الأديان لرجال الدين والمجتمع "من أجل السلام العادل وحماية المؤمنين"، في منزل "دانيلوفسكي" التابع لبطريركية موسكو، حيث تم اختيار هذا المجمع رمزا للاهتمام الخاص بالعنصر الروحي، وكذلك الوحدة الأرثوذكسية الإسلامية، التي تعد أحد المبادئ الأساسية للعلاقات القوية بين الطرفين".
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