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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
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خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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27 د
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
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الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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https://sarabic.ae/20240918/شيخ-يقرأ-القرآن-على-إيقاع-آلة-موسيقية-في-بث-تلفزيوني-فيديو-يشعل-غضبا-واسعا-1092863860.html
شيخ يقرأ القرآن على إيقاع آلة موسيقية في بث تلفزيوني.. فيديو يشعل غضبا واسعا
شيخ يقرأ القرآن على إيقاع آلة موسيقية في بث تلفزيوني.. فيديو يشعل غضبا واسعا
سبوتنيك عربي
بثت القناة الحكومية التونسية الثانية "الوطنية - 2" برنامجا بمناسبة المولد النبوي تضمن تلاوة قرآنية مصحوبة بموسيقى أثارت جدلا واسعا في تونس. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T15:57+0000
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وتسبب ذلك في انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة التي سمحت بذلك، كما عبّر رجال دين عن رفضهم لما قام به منشد يدعى إسماعيل الحارابي.واعتبر رجال الدين أن ما قام به الحارابي يعد استهتارا بقدسية القرآن، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إذاعة هذا البرنامج.أما على وسائل التواصل الاجتماعي فكانت هناك انتقادات واسعة، وصفه بعد المستخدمين بـ"الفضيحة" منتقدين السماح بنشرها على قناة حكومية.كما علق أحد الحسابات على موقع "إكس" بعبارة "تونسي يقرأ القرآن على ألحان موسيقية تعزفها فتاة مكشوفة الرأس".وقال مستخدم آخر: "باستهتار وتعد على كتاب الله، تونسي يقرأ القرآن على ألحان موسيقية في مشهد بثته "القناة الوطنية 2".وعلق حساب يحمل اسم "غزة الآن" بعبارة: "شخص يدعي أنه شيخ ويرتل القرآن الكريم مع الموسيقى، يا للجهل هذا الشخص يحتاج إلى إعادة تأهيل من الصفر ويجب أن يخلع عباءته ويتوقف عن السخرية ويتم محاسبته"، مضيفا: "المشكلة تكمن في أن هذه قناة رسمية في تونس".وفي المقابل، قدّم القارئ اعتذارا لما حدث، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن مقصودا، وقال في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" إنه "أخطأ بسبب التعب والإرهاق"، بينما طالبه معلقون بـ"الاعتذار إلى الله والاستغفار".وأشارت وسائل إعلام إلى أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على أهمية طرح نقاشات حول أهمية الحفاظ على قدسية الدين في العصر الحديث.
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أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, منوعات

شيخ يقرأ القرآن على إيقاع آلة موسيقية في بث تلفزيوني.. فيديو يشعل غضبا واسعا

15:57 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 16:30 GMT 18.09.2024)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخطاط ليبي ينتهي من كتابة المصحف في أربعة أعوام
خطاط ليبي ينتهي من كتابة المصحف في أربعة أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
بثت القناة الحكومية التونسية الثانية "الوطنية - 2" برنامجا بمناسبة المولد النبوي تضمن تلاوة قرآنية مصحوبة بموسيقى أثارت جدلا واسعا في تونس.
وتسبب ذلك في انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة التي سمحت بذلك، كما عبّر رجال دين عن رفضهم لما قام به منشد يدعى إسماعيل الحارابي.
واعتبر رجال الدين أن ما قام به الحارابي يعد استهتارا بقدسية القرآن، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إذاعة هذا البرنامج.
أما على وسائل التواصل الاجتماعي فكانت هناك انتقادات واسعة، وصفه بعد المستخدمين بـ"الفضيحة" منتقدين السماح بنشرها على قناة حكومية.
كما علق أحد الحسابات على موقع "إكس" بعبارة "تونسي يقرأ القرآن على ألحان موسيقية تعزفها فتاة مكشوفة الرأس".
وقال مستخدم آخر: "باستهتار وتعد على كتاب الله، تونسي يقرأ القرآن على ألحان موسيقية في مشهد بثته "القناة الوطنية 2".
وعلق حساب يحمل اسم "غزة الآن" بعبارة: "شخص يدعي أنه شيخ ويرتل القرآن الكريم مع الموسيقى، يا للجهل هذا الشخص يحتاج إلى إعادة تأهيل من الصفر ويجب أن يخلع عباءته ويتوقف عن السخرية ويتم محاسبته"، مضيفا: "المشكلة تكمن في أن هذه قناة رسمية في تونس".
وفي المقابل، قدّم القارئ اعتذارا لما حدث، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن مقصودا، وقال في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" إنه "أخطأ بسبب التعب والإرهاق"، بينما طالبه معلقون بـ"الاعتذار إلى الله والاستغفار".
وأشارت وسائل إعلام إلى أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على أهمية طرح نقاشات حول أهمية الحفاظ على قدسية الدين في العصر الحديث.
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