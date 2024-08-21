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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240821/بوتين-يهدي-مسجد-النبي-عيسى-في-الشيشان-نسخة-من-القرآن-مرصعة-بالذهب-فيديو-1091955903.html
بوتين يهدي مسجد النبي عيسى في الشيشان نسخة من القرآن مرصعة بالذهب... فيديو
بوتين يهدي مسجد النبي عيسى في الشيشان نسخة من القرآن مرصعة بالذهب... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يقوم بتسليم نسخة من القرآن الكريم مزخرفة بالذهب إلى أحد المساجد في جمهورية الشيشان... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T10:19+0000
2024-08-21T10:19+0000
مجتمع
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ويُظهر الفيديو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يقبل نسخة القرآن التي أهداها لمسجد النبي عيسى في الجمهورية.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الشيشان الروسية، ليل أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية رمضان قديروف، ومسؤولون محليون.يُذكر أن الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي إلى الشيشان كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2011، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء الروسي.أسوأ موقف قد يمر به رجل أمام الجمهور... فيديومشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

بوتين يهدي مسجد النبي عيسى في الشيشان نسخة من القرآن مرصعة بالذهب... فيديو

10:19 GMT 21.08.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ورمضان قاديروف
فلاديمير بوتين ورمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يقوم بتسليم نسخة من القرآن الكريم مزخرفة بالذهب إلى أحد المساجد في جمهورية الشيشان الروسية.
ويُظهر الفيديو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يقبل نسخة القرآن التي أهداها لمسجد النبي عيسى في الجمهورية.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الشيشان الروسية، ليل أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية رمضان قديروف، ومسؤولون محليون.
يُذكر أن الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي إلى الشيشان كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2011، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء الروسي.
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مشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو
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