https://sarabic.ae/20240918/هيئة-الأركان-العامة-للجيش-الإسرائيلي-توافق-على-خطط-دفاعية-وهجومية-في-الاتجاه-اللبناني-1092868327.html
هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني
هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قام بتقييم الوضع في القيادة الشمالية ووافق على خطط دفاعية وهجومية في... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T18:20+0000
2024-09-18T18:20+0000
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وجاء في البيان: "قام رئيس الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، اليوم بتقييم الوضع في القيادة الشمالية… ووافق على خطط الهجوم والدفاع في الاتجاه الشمالي”.وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".
https://sarabic.ae/20240918/نتنياهو-بعد-انفجارات-في-لبنان-سبق-أن-قلت-إننا-سنعيد-سكان-الشمال-سالمين-إلى-منازلهم---عاجل-1092866615.html
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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني
أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قام بتقييم الوضع في القيادة الشمالية ووافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني.
وجاء في البيان: "قام رئيس الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، اليوم بتقييم الوضع في القيادة الشمالية… ووافق على خطط الهجوم والدفاع في الاتجاه الشمالي”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تعهد بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، مضيفا: "هذا ما سنفعله بالضبط".
وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات
التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.
واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل
بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.
وتسببت الانفجارات في مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 2800 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.
وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.
وبينما توعد "حزب الله
" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".