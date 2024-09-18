هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240918/هيئة-الأركان-العامة-للجيش-الإسرائيلي-توافق-على-خطط-دفاعية-وهجومية-في-الاتجاه-اللبناني-1092868327.html
هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني
هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قام بتقييم الوضع في القيادة الشمالية ووافق على خطط دفاعية وهجومية في... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T18:20+0000
2024-09-18T18:20+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
إسرائيل
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وجاء في البيان: "قام رئيس الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، اليوم بتقييم الوضع في القيادة الشمالية… ووافق على خطط الهجوم والدفاع في الاتجاه الشمالي”.وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".
https://sarabic.ae/20240918/نتنياهو-بعد-انفجارات-في-لبنان-سبق-أن-قلت-إننا-سنعيد-سكان-الشمال-سالمين-إلى-منازلهم---عاجل-1092866615.html
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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني

18:20 GMT 18.09.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قام بتقييم الوضع في القيادة الشمالية ووافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني.
وجاء في البيان: "قام رئيس الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، اليوم بتقييم الوضع في القيادة الشمالية… ووافق على خطط الهجوم والدفاع في الاتجاه الشمالي”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تعهد بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان، مضيفا: "هذا ما سنفعله بالضبط".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنان
17:16 GMT
وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.
واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.
وتسببت الانفجارات في مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 2800 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.
وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.
وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".
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