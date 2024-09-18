https://sarabic.ae/20240918/هيئة-الأركان-العامة-للجيش-الإسرائيلي-توافق-على-خطط-دفاعية-وهجومية-في-الاتجاه-اللبناني-1092868327.html

هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني

هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي توافق على خطط دفاعية وهجومية في الاتجاه اللبناني

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قام بتقييم الوضع في القيادة الشمالية ووافق على خطط دفاعية وهجومية في... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T18:20+0000

2024-09-18T18:20+0000

2024-09-18T18:20+0000

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وجاء في البيان: "قام رئيس الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، اليوم بتقييم الوضع في القيادة الشمالية… ووافق على خطط الهجوم والدفاع في الاتجاه الشمالي”.وتأتي تلك الرسالة إثر اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التي تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان منذ أمس الثلاثاء.واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات، أمس الثلاثاء، بينما توعد "حزب الله" اللبناني بأن ينال العدو قصاصا عادلا، في إشارة إلى تل أبيب.وتتصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" وسط تحذيرات من انفلات الأمور وتحولها إلى حرب إقليمية واسعة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الحرب في قطاع غزة.وبينما توعد "حزب الله" بالرد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مركز الثقل العسكري للجيش ينتقل شمالا، مضيفا: "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب".

https://sarabic.ae/20240918/نتنياهو-بعد-انفجارات-في-لبنان-سبق-أن-قلت-إننا-سنعيد-سكان-الشمال-سالمين-إلى-منازلهم---عاجل-1092866615.html

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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل