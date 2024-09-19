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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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https://sarabic.ae/20240919/أموال-ملطخة-بالدماءلاعب-نرويجي-يرفض-صفقة-انضمام-إلى-ناد-إسرائيلي-1092901903.html
"أموال ملطخة بالدماء"...لاعب نرويجي يرفض صفقة انضمام إلى ناد إسرائيلي
"أموال ملطخة بالدماء"...لاعب نرويجي يرفض صفقة انضمام إلى ناد إسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الخميس، عن رفض المهاجم النرويجي "أولي ساتر" لاعب في نادي روزنبورغ، الانضمام إلى نادي "مكابي حيفا" الإسرائيلي، واصفًا إسرائيل... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T14:31+0000
2024-09-19T14:31+0000
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وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن "مكابي حيفا" عرض 850 ألف يورو على ناديه، لكن المهاجم صاحب الـ28 عاما رفض العرض.وعلق ساتر في بيان له، أمس الأربعاء، حول نية النادي بضمه إليه: "لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء، لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي، أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء".وتابع اللاعب: "حتى لو عُرضت عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك، وأنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع عما أعتقد أنه صحيح، لا أريد مثل هذه الأموال في حسابي، هناك أشخاص لا يستطيعون العيش بأمان في منازلهم، إنه أمر جنوني تماما".
https://sarabic.ae/20240909/أغلى-10-قمصان-لأندية-رياضية-في-العالم--1092533424.html
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رياضة, العالم العربي, إسرائيل, اخبار النرويج
رياضة, العالم العربي, إسرائيل, اخبار النرويج

"أموال ملطخة بالدماء"...لاعب نرويجي يرفض صفقة انضمام إلى ناد إسرائيلي

14:31 GMT 19.09.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
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كشفت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الخميس، عن رفض المهاجم النرويجي "أولي ساتر" لاعب في نادي روزنبورغ، الانضمام إلى نادي "مكابي حيفا" الإسرائيلي، واصفًا إسرائيل "أنها دولة تقتل الأبرياء".
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن "مكابي حيفا" عرض 850 ألف يورو على ناديه، لكن المهاجم صاحب الـ28 عاما رفض العرض.
وعلق ساتر في بيان له، أمس الأربعاء، حول نية النادي بضمه إليه: "لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء، لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي، أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء".
جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة ، (يسار) ، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي ، من الأرجنتين ، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
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وتابع اللاعب: "حتى لو عُرضت عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك، وأنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع عما أعتقد أنه صحيح، لا أريد مثل هذه الأموال في حسابي، هناك أشخاص لا يستطيعون العيش بأمان في منازلهم، إنه أمر جنوني تماما".
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