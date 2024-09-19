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القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
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ملفات ساخنة
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لقاء سبوتنيك
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240919/الجيش-الإيراني-يصدر-تحذيرا-لـأمريكا-المجرمة-ونظامها-العميل-في-المنطقة-1092883245.html
الجيش الإيراني يصدر تحذيرا لـ"أمريكا المجرمة ونظامها العميل في المنطقة"
الجيش الإيراني يصدر تحذيرا لـ"أمريكا المجرمة ونظامها العميل في المنطقة"
سبوتنيك عربي
حذر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أمريكا و"نظامها العميل المزيف في المنطقة"، من أن مرور الزمن لن يغير إرادة إيران في الانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:34+0000
2024-09-19T09:34+0000
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وجاء في بيان للقوات المسلحة الإيرانية، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس: "نحذر أمريكا المجرمة ونظامها العميل الزائف في المنطقة، من أن إيران استوفت حقها القاسي ردا على العملية الإرهابية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، من خلال تنفيذها عملية "الوعد الصادق".وتابع الجيش الإيراني مشددا على أن "مرور الزمن لن يغير إرادة طهران من الثأر لمقتل إسماعيل هنية، وعلى النظام الصهيوني القاتل للأطفال أن يدفع ثمن غباءه وحماقته"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أن "الأعمال الوحشية التي يقوم بها النظام الصهيوني في قتل الأهالي العزل وأطفال غزة الأبرياء والدعم الأعمى الذي يلقاه من أمريكا والدول الغربية، يُظهر أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة، لا يمكن أن تقف في وجه الوحشية".ومضى أنه "على الرغم من حكم نظام قانون الغاب، فإنه ينبغي للدول الإسلامية المستقلة والمحبة للحرية، التفكير في تعزيز قوة الردع لديها، من خلال التضامن والوحدة".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240914/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-تصريحات-جديدة-بشأن-الرد-على-إسرائيل-1092704717.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإيراني يصدر تحذيرا لـ"أمريكا المجرمة ونظامها العميل في المنطقة"

09:34 GMT 19.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziقوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
حذر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أمريكا و"نظامها العميل المزيف في المنطقة"، من أن مرور الزمن لن يغير إرادة إيران في الانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، وأن عليهما أن يدفعا الثمن".
وجاء في بيان للقوات المسلحة الإيرانية، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس: "نحذر أمريكا المجرمة ونظامها العميل الزائف في المنطقة، من أن إيران استوفت حقها القاسي ردا على العملية الإرهابية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، من خلال تنفيذها عملية "الوعد الصادق".
وتابع الجيش الإيراني مشددا على أن "مرور الزمن لن يغير إرادة طهران من الثأر لمقتل إسماعيل هنية، وعلى النظام الصهيوني القاتل للأطفال أن يدفع ثمن غباءه وحماقته"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحات جديدة بشأن "الرد" على إسرائيل
14 سبتمبر, 08:20 GMT
وأضاف أن "الأعمال الوحشية التي يقوم بها النظام الصهيوني في قتل الأهالي العزل وأطفال غزة الأبرياء والدعم الأعمى الذي يلقاه من أمريكا والدول الغربية، يُظهر أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة، لا يمكن أن تقف في وجه الوحشية".
ومضى أنه "على الرغم من حكم نظام قانون الغاب، فإنه ينبغي للدول الإسلامية المستقلة والمحبة للحرية، التفكير في تعزيز قوة الردع لديها، من خلال التضامن والوحدة".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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