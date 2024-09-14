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الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحات جديدة بشأن "الرد" على إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحات جديدة بشأن "الرد" على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أدلى قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، بتصريحات جديدة بشأن الرد العسكري على إسرائيل، بعد اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:20+0000
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وقال سلامي، في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "الرد على إسرائيل سيتم في الوقت المحدد وبالتأكيد".وكان سلامي، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن "إيران ستصمد أمام العدو حتى النهاية ولن تساوم ولن تتراجع ولن نقدم تنازلات".وقال إن "إسرائيل ستلمس قريبا الانتقام من أعمالها الشريرة"، مؤكدًا أن "الفلسطينيين سيتذوقون طعم الانتصار بعد قرابة العام من حرب الإبادة الإسرائيلية عليهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تعهد بلاده بـ"معاقبة" إسرائيل، على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.في السياق نفسه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في وقت سابق برسالة للإيرانيين، إنهم "سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية".وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل، بعد عمليتي الاغتيال.
https://sarabic.ae/20240913/وزير-خارجية-إسرائيل-يتهم-بوريل-بالتقرب-من-إيران-1092690191.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحات جديدة بشأن "الرد" على إسرائيل

08:20 GMT 14.09.2024
© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbiالحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012
© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbi
تابعنا عبر
أدلى قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، بتصريحات جديدة بشأن الرد العسكري على إسرائيل، بعد اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بطهران.
وقال سلامي، في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "الرد على إسرائيل سيتم في الوقت المحدد وبالتأكيد".
وكان سلامي، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن "إيران ستصمد أمام العدو حتى النهاية ولن تساوم ولن تتراجع ولن نقدم تنازلات".
وقال إن "إسرائيل ستلمس قريبا الانتقام من أعمالها الشريرة"، مؤكدًا أن "الفلسطينيين سيتذوقون طعم الانتصار بعد قرابة العام من حرب الإبادة الإسرائيلية عليهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
وزير خارجية إسرائيل يتهم بوريل "بالتقرب من إيران"
أمس, 17:01 GMT
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تعهد بلاده بـ"معاقبة" إسرائيل، على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.
في السياق نفسه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في وقت سابق برسالة للإيرانيين، إنهم "سوف يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية".
الثأر لإسماعيل هنية... أبرز تعليقات قادة إيران - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
"الثأر لإسماعيل هنية"... أبرز تعليقات قادة إيران
مشاهدة
12 سبتمبر, 15:36 GMT
وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل، بعد عمليتي الاغتيال.
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