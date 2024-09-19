https://sarabic.ae/20240919/الحكومة-المصرية-تصدر-قرارا-بشأن-زيارة-الأهرامات-1092880540.html

الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن زيارة الأهرامات

الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن زيارة الأهرامات

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة المصرية، قرارات بشان زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وثاني أضخم تماثيل أبو الهول. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T09:09+0000

2024-09-19T09:09+0000

2024-09-19T09:09+0000

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وأعلن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن أنه سيتم فتح منطقة الأهرامات الأثرية للزيارة المسائية، بداية من العام المقبل 2025، وتحديدا في فبراير/ شباط، وفقا لتقارير مصرية.وتعمل وزارة السياحة والآثار المصرية في الوقت الحالي، على الترتيبات اللازمة لإضاءة منطقة الأهرامات، لكي تصبح مهيأة لاستقبال الزوار خلال الفترات المسائية، وذلك بعد التطويرات التي تنفذها شركة "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات.من ناحية أخرى، بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية، متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، في أعمال الترميم الدورية لتمثال أبو الهول المعروض بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة.وستشمل أعمال الترميم، تثبيت ما تم من أعمال ترميم سابقة خلال تسعينات القرن الماضي للأنف والقدم، والتي تساقطت عدة مرات بفعل الزمن وعوامل التعرية.ويعد تمثال أبو الهول في الحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة، هو ثاني أكبر تماثيل لأبو الهول ضخامة بعد تمثال منطقة أهرامات الجيزة، وتم العصور عليه من جانب عالم الآثار البريطاني، فلندرز بتري، أثناء القيام بأعمال الحفائر بحرم معبد بتاح بالمنطقة الجنوبية الشرقية لمنطقة ميت رهينة.والتمثال مصنوع من الألباستر من عصر الأسرة 18، ثم أعيد استخدامه في عصر الرعامسة.

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