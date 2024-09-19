الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن زيارة الأهرامات

عربي
وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240919/الحكومة-المصرية-تصدر-قرارا-بشأن-زيارة-الأهرامات-1092880540.html
الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن زيارة الأهرامات
الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن زيارة الأهرامات
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة المصرية، قرارات بشان زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وثاني أضخم تماثيل أبو الهول. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:09+0000
2024-09-19T09:09+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101841/83/1018418325_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_b08a9addbb2d31a0e6b0e62d2af867a6.jpg
وأعلن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن أنه سيتم فتح منطقة الأهرامات الأثرية للزيارة المسائية، بداية من العام المقبل 2025، وتحديدا في فبراير/ شباط، وفقا لتقارير مصرية.وتعمل وزارة السياحة والآثار المصرية في الوقت الحالي، على الترتيبات اللازمة لإضاءة منطقة الأهرامات، لكي تصبح مهيأة لاستقبال الزوار خلال الفترات المسائية، وذلك بعد التطويرات التي تنفذها شركة "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات.من ناحية أخرى، بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية، متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، في أعمال الترميم الدورية لتمثال أبو الهول المعروض بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة.وستشمل أعمال الترميم، تثبيت ما تم من أعمال ترميم سابقة خلال تسعينات القرن الماضي للأنف والقدم، والتي تساقطت عدة مرات بفعل الزمن وعوامل التعرية.ويعد تمثال أبو الهول في الحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة، هو ثاني أكبر تماثيل لأبو الهول ضخامة بعد تمثال منطقة أهرامات الجيزة، وتم العصور عليه من جانب عالم الآثار البريطاني، فلندرز بتري، أثناء القيام بأعمال الحفائر بحرم معبد بتاح بالمنطقة الجنوبية الشرقية لمنطقة ميت رهينة.والتمثال مصنوع من الألباستر من عصر الأسرة 18، ثم أعيد استخدامه في عصر الرعامسة.
https://sarabic.ae/20240808/تقويم-أقدم-من-الأهرامات-علماء-آثار-يفكون-رموزا-عمرها-12-ألف-عام-في-تركيا-1091542410.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101841/83/1018418325_0:0:3265:2448_1920x0_80_0_0_b30ad9cba18ce46b11f277099f8542b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن زيارة الأهرامات

09:09 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Ashraf Kamalخطة لتنشيط الساحة ـ أهرامات الجيزة ـ مصر
خطة لتنشيط الساحة ـ أهرامات الجيزة ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
خطة لتنشيط الساحة ـ أهرامات الجيزة ـ مصر
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة المصرية، قرارات بشان زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وثاني أضخم تماثيل أبو الهول.
وأعلن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن أنه سيتم فتح منطقة الأهرامات الأثرية للزيارة المسائية، بداية من العام المقبل 2025، وتحديدا في فبراير/ شباط، وفقا لتقارير مصرية.
وتعمل وزارة السياحة والآثار المصرية في الوقت الحالي، على الترتيبات اللازمة لإضاءة منطقة الأهرامات، لكي تصبح مهيأة لاستقبال الزوار خلال الفترات المسائية، وذلك بعد التطويرات التي تنفذها شركة "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات.
موقع أثري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مجتمع
تقويم أقدم من الأهرامات.. علماء آثار يفكون رموزا عمرها 12 ألف عام في تركيا
8 أغسطس, 12:57 GMT
من ناحية أخرى، بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية، متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، في أعمال الترميم الدورية لتمثال أبو الهول المعروض بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة.
وستشمل أعمال الترميم، تثبيت ما تم من أعمال ترميم سابقة خلال تسعينات القرن الماضي للأنف والقدم، والتي تساقطت عدة مرات بفعل الزمن وعوامل التعرية.
ويعد تمثال أبو الهول في الحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة، هو ثاني أكبر تماثيل لأبو الهول ضخامة بعد تمثال منطقة أهرامات الجيزة، وتم العصور عليه من جانب عالم الآثار البريطاني، فلندرز بتري، أثناء القيام بأعمال الحفائر بحرم معبد بتاح بالمنطقة الجنوبية الشرقية لمنطقة ميت رهينة.
والتمثال مصنوع من الألباستر من عصر الأسرة 18، ثم أعيد استخدامه في عصر الرعامسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала