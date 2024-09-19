https://sarabic.ae/20240919/ترامب-إرسال-قراصنة-إيرانيين-وثائق-إلى-حملة-بايدن-يعد-تدخلا-حقيقيا-في-الانتخابات-1092873791.html
ترامب: إرسال قراصنة إيرانيين وثائق إلى حملة بايدن يعد "تدخلا حقيقيا" في الانتخابات
ترامب: إرسال قراصنة إيرانيين وثائق إلى حملة بايدن يعد "تدخلا حقيقيا" في الانتخابات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن قراصنة إيرانيين اخترقوا حملته الانتخابية وقدموا معلومات إلى حملة الرئيس جو بايدن، مما يشكل "تدخلاً حقيقياً" في... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T01:01+0000
2024-09-19T01:01+0000
2024-09-19T01:01+0000
ترامب
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وقال ترامب خلال حديثه في نيويورك مساء الأربعاء: "إيران اخترقت حملتي... وقدمتها لحملة بايدن". وأضاف: "هذا هو التدخل الحقيقي في الانتخابات، وليس الهراء المزيف الذي حاولوا إلصاقه بي لسنوات مع روسيا". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) إن قراصنة إيرانيين أرسلوا رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى أفراد مرتبطين بحملة بايدن في أواخر يونيو وأوائل يوليو، تحتوي على مواد غير علنية مسروقة من حملة ترامب.من جهتها، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "إدعاءات تدخل إيران في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنها لا تنوي وليس لها رغبة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وشددت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على ضرورة تزويد الحكومة الأمريكية بأدلة تدعم ادعاءاتها، مؤكدة أنها سوف ترد على هذه الإدعاءات على الفور.وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل طهران المزعوم في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240820/أمريكا-تتهم-إيران-بشن-هجمات-إلكترونية-على-حملة-ترامب-وطهران-تنفي-1091911855.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الانتخابات الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الانتخابات الأمريكية
ترامب: إرسال قراصنة إيرانيين وثائق إلى حملة بايدن يعد "تدخلا حقيقيا" في الانتخابات
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن قراصنة إيرانيين اخترقوا حملته الانتخابية وقدموا معلومات إلى حملة الرئيس جو بايدن، مما يشكل "تدخلاً حقيقياً" في الانتخابات.
وقال ترامب خلال حديثه في نيويورك مساء الأربعاء: "إيران اخترقت حملتي... وقدمتها لحملة بايدن". وأضاف: "هذا هو التدخل الحقيقي في الانتخابات، وليس الهراء المزيف الذي حاولوا إلصاقه بي لسنوات مع روسيا".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) إن قراصنة إيرانيين أرسلوا رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى أفراد مرتبطين بحملة بايدن في أواخر يونيو وأوائل يوليو، تحتوي على مواد غير علنية مسروقة من حملة ترامب.
من جهتها، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "إدعاءات تدخل إيران في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنها لا تنوي وليس لها رغبة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وشددت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على ضرورة تزويد الحكومة الأمريكية بأدلة تدعم ادعاءاتها، مؤكدة أنها سوف ترد على هذه الإدعاءات على الفور.