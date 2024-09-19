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القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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https://sarabic.ae/20240919/دولة-عربية-تقرر-حظر-بيع-السيارات-بـالكاش-1092887066.html
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
سبوتنيك عربي
أصدرت دولة عربية، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:09+0000
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مجتمع
الكويت
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وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
https://sarabic.ae/20240913/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الـ10-الأقل-امتلاكا-لمواطنيها-للسيارات-1092670594.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, الأخبار

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"

11:09 GMT 19.09.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarسيارات بدون سائق
سيارات بدون سائق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
سيارات بدون سائق
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أصدرت دولة عربية، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية.
وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".
وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".
مجموعة سيارات تقف إلى جانب بعضها في أحد المعارض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
مجتمع
دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأقل امتلاكا لمواطنيها للسيارات
13 سبتمبر, 11:28 GMT
وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".
وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".
ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
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