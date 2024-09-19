https://sarabic.ae/20240919/دولة-عربية-تقرر-حظر-بيع-السيارات-بـالكاش-1092887066.html
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
سبوتنيك عربي
أصدرت دولة عربية، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:09+0000
2024-09-19T11:09+0000
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وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
https://sarabic.ae/20240913/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الـ10-الأقل-امتلاكا-لمواطنيها-للسيارات-1092670594.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, الأخبار
دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ"الكاش"
أصدرت دولة عربية، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية.
وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن بيع السيارات بـ"الكاش" سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".
وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".
وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".
وتابعت مؤكدة "التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان".
ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".