علماء يبتكرون "ساعة" تتنبأ بتاريخ وفاة الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240919/علماء-يبتكرون-ساعة-تتنبأ-بتاريخ-وفاة-الإنسان-1092902915.html
علماء يبتكرون "ساعة" تتنبأ بتاريخ وفاة الإنسان
علماء يبتكرون "ساعة" تتنبأ بتاريخ وفاة الإنسان
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء ضمن جزء من فريق بحثي، تطبيقًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدم في معرفة تاريخ وفاته، ويسمى بـ"ساعة الموت". 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T15:20+0000
2024-09-19T15:20+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092903193_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c18362599d0c85d5a7b0ed54d5378931.jpg
وأطلق العلماء على تطويرهم اسم "تطبيق لطول العمر يعتمد على الذكاء الاصطناعي"، مشيرين إلى أنه قبل الاستخدام، يقوم البرنامج بجمع بيانات عن صحة المستخدم باستخدام استبيانات خاصة.وأوضح العلماء أنه عند حساب تاريخ الوفاة المتوقع، يتم إجراء تقييم للحياة الاجتماعية للشخص وحالته العقلية، حيث يقوم التطبيق بتحليل مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في التواصل والمزاج السائد في وقت معين.ويلاحظ أن "ساعة الوفاة" تظهر تاريخ الوفاة بدقة حتى اليوم، بالإضافة إلى ذلك، يعرض البرنامج العمر البيولوجي ويقدم أدوات تحفيزية وخيارات للتمارين الرياضية وتوصيات تكميلية وأفكارًا لتناول الطعام الصحي لزيادة عمرك، بحسب مجلة "aol" العلمية.وفقًا للمطورين، يمكن لـ Death Clock (ساعة الموت) تحفيز الأشخاص على تغيير نمط حياتهم والتخلي عن العادات التي تدمر صحتهم، وفي هذه الحالة، يعتمد التأثير التحفيزي على "القرب المخيف" من تاريخ الوفاة.
https://sarabic.ae/20240919/روسيا-تدعو-إلى-إنشاء-نماذج-محلية-للذكاء-الاصطناعي-بهدف-مقاومة-تأثير-الغرب-----1092896090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092903193_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_9759914db0974b58bf9035cfff11dd7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

علماء يبتكرون "ساعة" تتنبأ بتاريخ وفاة الإنسان

15:20 GMT 19.09.2024
© Photo / unsplash/Mathieu Sternعلماء يبتكرون "ساعة" تتنبأ بتاريخ وفاة الإنسان
علماء يبتكرون ساعة تتنبأ بتاريخ وفاة الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / unsplash/Mathieu Stern
تابعنا عبر
ابتكر علماء ضمن جزء من فريق بحثي، تطبيقًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدم في معرفة تاريخ وفاته، ويسمى بـ"ساعة الموت".
وأطلق العلماء على تطويرهم اسم "تطبيق لطول العمر يعتمد على الذكاء الاصطناعي"، مشيرين إلى أنه قبل الاستخدام، يقوم البرنامج بجمع بيانات عن صحة المستخدم باستخدام استبيانات خاصة.

ولفت العلماء إلى أنه يتم أخذ المعلومات حول الوزن ومستويات السكر في الدم وضغط الدم ونوعية النوم والنشاط البدني والعادات السيئة والتغذية والعوامل الأخرى التي تؤثر على متوسط ​​​​العمر المتوقع في الاعتبار.

وأوضح العلماء أنه عند حساب تاريخ الوفاة المتوقع، يتم إجراء تقييم للحياة الاجتماعية للشخص وحالته العقلية، حيث يقوم التطبيق بتحليل مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في التواصل والمزاج السائد في وقت معين.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب
13:54 GMT
ويلاحظ أن "ساعة الوفاة" تظهر تاريخ الوفاة بدقة حتى اليوم، بالإضافة إلى ذلك، يعرض البرنامج العمر البيولوجي ويقدم أدوات تحفيزية وخيارات للتمارين الرياضية وتوصيات تكميلية وأفكارًا لتناول الطعام الصحي لزيادة عمرك، بحسب مجلة "aol" العلمية.
وفقًا للمطورين، يمكن لـ Death Clock (ساعة الموت) تحفيز الأشخاص على تغيير نمط حياتهم والتخلي عن العادات التي تدمر صحتهم، وفي هذه الحالة، يعتمد التأثير التحفيزي على "القرب المخيف" من تاريخ الوفاة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسية15:12 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала