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الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ
فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ
سبوتنيك عربي
صدم أحد المرضى الأطباء، بعد أن اجتاح مقطع مصور له مواقع "السوشيال ميديا"، والذي يظهر فيه وهو يعزف على آله الترومبون الموسيقية، بالتزامن مع خضوعه لعملية جراحية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T14:47+0000
2024-09-19T14:47+0000
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وتم توثيق العملية الجراحية الفريدة من نوعها، والتي أجراها طبيب من ولاية ويسكونسن الأمريكية، وينديل ليك، من أجل التأكد من أن المريض يضرب كل النغمات بشكل صحيح خلال العملية.وكان المريض، برايان روست، يعاني من ارتعاش في يده، وكان في حاجة إلى إجراء تحفيز عميق للمخ، من خلال الخضوع لعملية جراحية تستدعي إحداث حفر ثقوب صغيرة في جمجمته، وكان روست بحاجة إلى أن يكون مستيقظا تماما طوال فترة إجراء العملية.وفي يوم العملية، أحضر روست شيئا غير عاديا معه إلى غرفة العمليات لمساعدة جراحه، الدكتور وينديل ليك، على التأكد من أنه يستهدف الأجزاء الصحيحة من دماغه، وهي آلة الترومبون التي يحترف لعبها.وقال الطبيب ليك إنه لن ينسى أبدا مثل هذه التجربة الرائدة والخارقة للعادة، داخل غرفة العمليات.
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نادي الفيديو, الأخبار, منوعات
نادي الفيديو, الأخبار, منوعات

فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ

14:47 GMT 19.09.2024
© Unsplash/ Piron Guillaumeعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
عملية جراحية
© Unsplash/ Piron Guillaume
تابعنا عبر
صدم أحد المرضى الأطباء، بعد أن اجتاح مقطع مصور له مواقع "السوشيال ميديا"، والذي يظهر فيه وهو يعزف على آله الترومبون الموسيقية، بالتزامن مع خضوعه لعملية جراحية في المخ.
وتم توثيق العملية الجراحية الفريدة من نوعها، والتي أجراها طبيب من ولاية ويسكونسن الأمريكية، وينديل ليك، من أجل التأكد من أن المريض يضرب كل النغمات بشكل صحيح خلال العملية.
وكان المريض، برايان روست، يعاني من ارتعاش في يده، وكان في حاجة إلى إجراء تحفيز عميق للمخ، من خلال الخضوع لعملية جراحية تستدعي إحداث حفر ثقوب صغيرة في جمجمته، وكان روست بحاجة إلى أن يكون مستيقظا تماما طوال فترة إجراء العملية.
وفي يوم العملية، أحضر روست شيئا غير عاديا معه إلى غرفة العمليات لمساعدة جراحه، الدكتور وينديل ليك، على التأكد من أنه يستهدف الأجزاء الصحيحة من دماغه، وهي آلة الترومبون التي يحترف لعبها.
وقال الطبيب ليك إنه لن ينسى أبدا مثل هذه التجربة الرائدة والخارقة للعادة، داخل غرفة العمليات.
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