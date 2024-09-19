https://sarabic.ae/20240919/فيديو-صادم-مريض-يعزف-على-الترومبون-بينما-يخضع-لجراحة-في-المخ-1092902458.html
فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ
فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ
سبوتنيك عربي
صدم أحد المرضى الأطباء، بعد أن اجتاح مقطع مصور له مواقع "السوشيال ميديا"، والذي يظهر فيه وهو يعزف على آله الترومبون الموسيقية، بالتزامن مع خضوعه لعملية جراحية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T14:47+0000
2024-09-19T14:47+0000
2024-09-19T14:47+0000
نادي الفيديو
الأخبار
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9eaa284334e7e80df8d882a03d099867.jpg
وتم توثيق العملية الجراحية الفريدة من نوعها، والتي أجراها طبيب من ولاية ويسكونسن الأمريكية، وينديل ليك، من أجل التأكد من أن المريض يضرب كل النغمات بشكل صحيح خلال العملية.وكان المريض، برايان روست، يعاني من ارتعاش في يده، وكان في حاجة إلى إجراء تحفيز عميق للمخ، من خلال الخضوع لعملية جراحية تستدعي إحداث حفر ثقوب صغيرة في جمجمته، وكان روست بحاجة إلى أن يكون مستيقظا تماما طوال فترة إجراء العملية.وفي يوم العملية، أحضر روست شيئا غير عاديا معه إلى غرفة العمليات لمساعدة جراحه، الدكتور وينديل ليك، على التأكد من أنه يستهدف الأجزاء الصحيحة من دماغه، وهي آلة الترومبون التي يحترف لعبها.وقال الطبيب ليك إنه لن ينسى أبدا مثل هذه التجربة الرائدة والخارقة للعادة، داخل غرفة العمليات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87c4ec7edf6845486ec82275befc6c75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الأخبار, منوعات
نادي الفيديو, الأخبار, منوعات
فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ
صدم أحد المرضى الأطباء، بعد أن اجتاح مقطع مصور له مواقع "السوشيال ميديا"، والذي يظهر فيه وهو يعزف على آله الترومبون الموسيقية، بالتزامن مع خضوعه لعملية جراحية في المخ.
وتم توثيق العملية الجراحية الفريدة من نوعها، والتي أجراها طبيب من ولاية ويسكونسن الأمريكية، وينديل ليك، من أجل التأكد من أن المريض يضرب كل النغمات بشكل صحيح خلال العملية.
وكان المريض، برايان روست، يعاني من ارتعاش في يده، وكان في حاجة إلى إجراء تحفيز عميق للمخ
، من خلال الخضوع لعملية جراحية تستدعي إحداث حفر ثقوب صغيرة في جمجمته، وكان روست بحاجة إلى أن يكون مستيقظا تماما طوال فترة إجراء العملية.
وفي يوم العملية، أحضر روست شيئا غير عاديا معه إلى غرفة العمليات لمساعدة جراحه، الدكتور وينديل ليك، على التأكد من أنه يستهدف الأجزاء الصحيحة من دماغه، وهي آلة الترومبون التي يحترف لعبها.
وقال الطبيب ليك إنه لن ينسى أبدا مثل هذه التجربة الرائدة والخارقة للعادة، داخل غرفة العمليات
.