https://sarabic.ae/20240919/فيديو-صادم-مريض-يعزف-على-الترومبون-بينما-يخضع-لجراحة-في-المخ-1092902458.html

فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ

فيديو صادم... مريض يعزف على الترومبون بينما يخضع لجراحة في المخ

سبوتنيك عربي

صدم أحد المرضى الأطباء، بعد أن اجتاح مقطع مصور له مواقع "السوشيال ميديا"، والذي يظهر فيه وهو يعزف على آله الترومبون الموسيقية، بالتزامن مع خضوعه لعملية جراحية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T14:47+0000

2024-09-19T14:47+0000

2024-09-19T14:47+0000

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وتم توثيق العملية الجراحية الفريدة من نوعها، والتي أجراها طبيب من ولاية ويسكونسن الأمريكية، وينديل ليك، من أجل التأكد من أن المريض يضرب كل النغمات بشكل صحيح خلال العملية.وكان المريض، برايان روست، يعاني من ارتعاش في يده، وكان في حاجة إلى إجراء تحفيز عميق للمخ، من خلال الخضوع لعملية جراحية تستدعي إحداث حفر ثقوب صغيرة في جمجمته، وكان روست بحاجة إلى أن يكون مستيقظا تماما طوال فترة إجراء العملية.وفي يوم العملية، أحضر روست شيئا غير عاديا معه إلى غرفة العمليات لمساعدة جراحه، الدكتور وينديل ليك، على التأكد من أنه يستهدف الأجزاء الصحيحة من دماغه، وهي آلة الترومبون التي يحترف لعبها.وقال الطبيب ليك إنه لن ينسى أبدا مثل هذه التجربة الرائدة والخارقة للعادة، داخل غرفة العمليات.

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