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https://sarabic.ae/20240919/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-خدمة-الإنترنت-الفضائي-ستارلينك-تدخل-دولة-عربية-1092890457.html
لأول مرة في الشرق الأوسط... خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تدخل دولة عربية
لأول مرة في الشرق الأوسط... خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تدخل دولة عربية
سبوتنيك عربي
يُمنّي الملايين من سكان الوطن العربي أنفسهم، بدخول خدمة الإنترنت الفضائي إلى بلدانهم، وهو ما تحقق بالفعل في دولة عربية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T12:58+0000
2024-09-19T12:58+0000
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فقد أعلنت شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح بذلك أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة، وفقا لما تظهره خريطة على الموقع الرسمي للشركة.وتتيح شبكة "ستارلينك" المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الإنترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية، وتنتشر في البلدان التي تعاني حروبا وتتأثر فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.وفي السادس من آب/أغسطس، أقرّت الحكومة اليمنية إطلاق الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" الرسمية حينها.وقالت إن ذلك سيحصل "من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة" التي ستقدم "كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة وتقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر".وهنأت السفارة الأمريكية اليمن بالحصول على الخدمة، معتبرةً أن "هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".وشددت على أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها.
https://sarabic.ae/20240621/دراسة-أقمار-ستارلينك-تشكل-تهديدا-خطيرا-لغلاف-كوكب-الأرض-الجوي-1090048588.html
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منوعات, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
منوعات, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله

لأول مرة في الشرق الأوسط... خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تدخل دولة عربية

12:58 GMT 19.09.2024
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / CCO
تابعنا عبر
يُمنّي الملايين من سكان الوطن العربي أنفسهم، بدخول خدمة الإنترنت الفضائي إلى بلدانهم، وهو ما تحقق بالفعل في دولة عربية.
فقد أعلنت شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح بذلك أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة، وفقا لما تظهره خريطة على الموقع الرسمي للشركة.

وكتبت الشركة على منصة "إكس"، فجر الخميس: "ستارلينك متوفر الآن في اليمن".

وتتيح شبكة "ستارلينك" المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الإنترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية، وتنتشر في البلدان التي تعاني حروبا وتتأثر فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.
وفي السادس من آب/أغسطس، أقرّت الحكومة اليمنية إطلاق الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" الرسمية حينها.
وقالت إن ذلك سيحصل "من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة" التي ستقدم "كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة وتقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر".
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
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دراسة: أقمار "ستارلينك" تشكل تهديدا خطيرا لغلاف كوكب الأرض الجوي
21 يونيو, 14:24 GMT
وهنأت السفارة الأمريكية اليمن بالحصول على الخدمة، معتبرةً أن "هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".

في المقابل اعتبر مصدر في وزارة الاتصالات في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن إطلاق الخدمة "يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم"، محذرًا المواطنين من استخدامها.

وشددت على أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها.
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