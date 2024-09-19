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مصر تكشف عن أهدافها من قمة "بريكس" في قازان
مصر تكشف عن أهدافها من قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
كشفت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن آمالها وتطلعاتها من المشاركة في قمة دول "بريكس"، المنعقدة في قازان الروسية خلال الشهر المقبل. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T16:17+0000
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وصرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن بلاده تأمل أن تتيح لها قمة "بريكس" المقبلة، فرصة توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء "بريكس".وأجاب ردا على سؤال حول قمة "بريكس": "نأمل أن تتاح لنا خلال القمة فرصة إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء [بريكس]".وشدد مدبولي أن "أعضاء تجمع "بريكس" كلها دول عملاقة، ولدينا شراكات مستقبلية مع هذه الدول، مثل الصين والهند وروسيا، وغيرها".وتابع أن "مصر ستعرض حزمة من المشروعات فيها لعرضها على قمة "بريكس"، لاسيما في الاستثمارات والصناعات الكبرى لإنشاء مصانع كبرى بالشراكة مع تلك الدول"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأكد رئيس الوزراء المصري أن القاهرة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول "بريكس".وكانت مصر تقدمت بطلب عضوية "بريكس" في عام 2023، وانضمت إليها في العام الحالي 2024.وتأسست مجموعة "بريكس" في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإيران، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة.وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في عام 2024، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس"، في القمة التي تستضيفها روسيا في قازان يومي 23 و24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20240831/الجزائر-تحصل-على-تفويض-للانضمام-إلى-بنك-بريكس-1092262192.html
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مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تكشف عن أهدافها من قمة "بريكس" في قازان

16:17 GMT 19.09.2024
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
© AP Photo / Bilal Hussein
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كشفت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن آمالها وتطلعاتها من المشاركة في قمة دول "بريكس"، المنعقدة في قازان الروسية خلال الشهر المقبل.
وصرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن بلاده تأمل أن تتيح لها قمة "بريكس" المقبلة، فرصة توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء "بريكس".
وأجاب ردا على سؤال حول قمة "بريكس": "نأمل أن تتاح لنا خلال القمة فرصة إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء [بريكس]".
وشدد مدبولي أن "أعضاء تجمع "بريكس" كلها دول عملاقة، ولدينا شراكات مستقبلية مع هذه الدول، مثل الصين والهند وروسيا، وغيرها".
وتابع أن "مصر ستعرض حزمة من المشروعات فيها لعرضها على قمة "بريكس"، لاسيما في الاستثمارات والصناعات الكبرى لإنشاء مصانع كبرى بالشراكة مع تلك الدول"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن القاهرة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول "بريكس".
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وكانت مصر تقدمت بطلب عضوية "بريكس" في عام 2023، وانضمت إليها في العام الحالي 2024.
وتأسست مجموعة "بريكس" في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإيران، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة.
وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في عام 2024، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس"، في القمة التي تستضيفها روسيا في قازان يومي 23 و24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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