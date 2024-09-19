https://sarabic.ae/20240919/هل-تستأنف-القاهرة-علاقتها-قريبا-مع-طهران-دبلوماسي-مصري-سابق-يوضح-1092902018.html

هل تستأنف القاهرة علاقتها قريبا مع طهران... دبلوماسي مصري سابق يوضح

هل تستأنف القاهرة علاقتها قريبا مع طهران... دبلوماسي مصري سابق يوضح

سبوتنيك عربي

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسن هريدي، إنه من الصعب التنبؤ بموعد استئناف العلاقات بين مصر وإيران. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T14:33+0000

2024-09-19T14:33+0000

2024-09-19T14:33+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض المساعي التي بذلت تهدف لإعادة العلاقات بين البلدين إلى المستويات التي كانت عليها قبل قطعها.وتابع: "رغم التصريحات الإيجابية من الجانب الإيراني، إلا أن هناك بعض الإشكاليات لم تحل للآن، منها علاقة طهران بالجماعات الإسلامية في مصر، وما إن كانت تأوي بعض العناصر حتى الآن من عدمه، فضلا عن علاقتها بالانقسام الفلسطيني، وكذلك علاقتها بالفصائل في العديد من الدول العربية، الأمر الذي ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل كامل".وتابع: "التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني جاءت في إطار الحديث عن رغبة بلاده في تحسين علاقتها مع دول المنطقة والعالم".ويرى أن إيران تسعى لعدم توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك الأوروبية، خاصة أنها حريصة على تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، كما أنها تسعى لتحسين علاقتها مع الدول العربية، لكن الأمر يتطلب إجراءات عملية حقيقية بشأن العديد من الجوانب.وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد إعادة العلاقات المصرية الإيرانية، خاصة أن التحديات والإشكاليات قائمة بالفعل حتى الآن.وقبل يومين أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سعيه إلى تنمية العلاقات مع كل من مصر والسعودية والأردن.وقال الرئيس الإيراني، الاثنين الماضي، خلال المؤتمر الصحفي الأول له في طهران منذ توليه مهام منصبه: "يجب أن نتبادل الزيارات مع السعودية وأنا أرحب بكل تقارب"، موضحا: "سنسعى لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية والأردن".وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن المحادثات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة لا تزال مستمرة، تماما كما كانت قبل وفاة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيانجاءت تصريحات كنعاني خلال حديثه في مؤتمره الصحفي الأسبوعي حينها، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال كنعاني إن "عملية المحادثات الدبلوماسية بين إيران ومصر استمرت على أعلى مستوى دبلوماسي قبل وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتستمر هذه المحادثات بعد رحيله أيضا".وأضاف أن "طهران والقاهرة تؤكدان على خارطة الطريق التي رسمها رئيسي البلدين، بشأن إزالة العوائق في العلاقات بينهما"، متابعا: "نأمل أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية إلى جانب هذه العملية".يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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