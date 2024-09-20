https://sarabic.ae/20240920/مقتل-قاض-أمريكي-في-مكتبه-بولاية-كنتاكي-على-يد-قائد-شرطة-1092915342.html
مقتل قاض أمريكي في مكتبه بولاية كنتاكي على يد قائد شرطة
مقتل قاض أمريكي في مكتبه بولاية كنتاكي على يد قائد شرطة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن قاض في مقاطعة ليتشر بولاية كنتاكي، قُتل في عملية إطلاق نار بمكتبه، فيما أُلقي القبض على قائد شرطة المقاطعة بعد أن أطلق... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T04:37+0000
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وأكدت وسائل الإعلام، أن ميكي ستاينز (قائد الشرطة)، أطلق النار على القاضي كيفن مولينز، في مكتبه بعد ظهر يوم أمس الخميس، قبل أن يسلم نفسه.ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، وتواصل الشرطة التحقيق. ويُعرف القاضي القتيل كيفن مولينز، بجهوده في علاج مدمني المخدرات بدلًا من سجنهم.وكان حاكم الولاية آندي بشير، قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل قاضٍ في مدينة وايتبورغ.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقتل قاض أمريكي في مكتبه بولاية كنتاكي على يد قائد شرطة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن قاض في مقاطعة ليتشر بولاية كنتاكي، قُتل في عملية إطلاق نار بمكتبه، فيما أُلقي القبض على قائد شرطة المقاطعة بعد أن أطلق النار عليه.
وأكدت وسائل الإعلام، أن ميكي ستاينز (قائد الشرطة)، أطلق النار على القاضي كيفن مولينز، في مكتبه بعد ظهر يوم أمس الخميس، قبل أن يسلم نفسه.
وقال المسؤولون المحليون إن "قائد شرطة مقاطعة ليتشر، ميكي ستاينز، دخل إلى مكتب القاضي بعد ظهر الخميس، وطلب الأشخاص المجتمعين في المكتب تركهما بمفردهما، وبعد مرور بعض الوقت، سُمعت طلقات نارية من المكتب، ثم خرج ستاينز، رافعاً يديه واستسلم للشرطة".
ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، وتواصل الشرطة التحقيق. ويُعرف القاضي القتيل كيفن مولينز، بجهوده في علاج مدمني المخدرات بدلًا من سجنهم.
وكان حاكم الولاية آندي بشير، قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل قاضٍ في مدينة وايتبورغ.