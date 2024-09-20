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صدى الحياة
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مقتل قاض أمريكي في مكتبه بولاية كنتاكي على يد قائد شرطة
مقتل قاض أمريكي في مكتبه بولاية كنتاكي على يد قائد شرطة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن قاض في مقاطعة ليتشر بولاية كنتاكي، قُتل في عملية إطلاق نار بمكتبه، فيما أُلقي القبض على قائد شرطة المقاطعة بعد أن أطلق... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T04:37+0000
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وأكدت وسائل الإعلام، أن ميكي ستاينز (قائد الشرطة)، أطلق النار على القاضي كيفن مولينز، في مكتبه بعد ظهر يوم أمس الخميس، قبل أن يسلم نفسه.ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، وتواصل الشرطة التحقيق. ويُعرف القاضي القتيل كيفن مولينز، بجهوده في علاج مدمني المخدرات بدلًا من سجنهم.وكان حاكم الولاية آندي بشير، قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل قاضٍ في مدينة وايتبورغ.
https://sarabic.ae/20240915/فنزويلا-تتهم-مواطنين-من-إسبانيا-وأمريكا-بمحاولة-زعزعة-استقرار-البلاد-1092725467.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقتل قاض أمريكي في مكتبه بولاية كنتاكي على يد قائد شرطة

04:37 GMT 20.09.2024
© STRINGERالشرطة الأمريكية في تكساس
الشرطة الأمريكية في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© STRINGER
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن قاض في مقاطعة ليتشر بولاية كنتاكي، قُتل في عملية إطلاق نار بمكتبه، فيما أُلقي القبض على قائد شرطة المقاطعة بعد أن أطلق النار عليه.
وأكدت وسائل الإعلام، أن ميكي ستاينز (قائد الشرطة)، أطلق النار على القاضي كيفن مولينز، في مكتبه بعد ظهر يوم أمس الخميس، قبل أن يسلم نفسه.

وقال المسؤولون المحليون إن "قائد شرطة مقاطعة ليتشر، ميكي ستاينز، دخل إلى مكتب القاضي بعد ظهر الخميس، وطلب الأشخاص المجتمعين في المكتب تركهما بمفردهما، وبعد مرور بعض الوقت، سُمعت طلقات نارية من المكتب، ثم خرج ستاينز، رافعاً يديه واستسلم للشرطة".

ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، وتواصل الشرطة التحقيق. ويُعرف القاضي القتيل كيفن مولينز، بجهوده في علاج مدمني المخدرات بدلًا من سجنهم.
نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
فنزويلا تتهم مواطنين من إسبانيا وأمريكا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
15 سبتمبر, 04:00 GMT
وكان حاكم الولاية آندي بشير، قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل قاضٍ في مدينة وايتبورغ.
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