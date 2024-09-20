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https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إيران-إسرائيل-تجاوزت-الخطوط-الحمراء-ونحتفظ-بحق-الرد-1092953187.html
مندوب إيران: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء ونحتفظ بحق الرد
مندوب إيران: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء ونحتفظ بحق الرد
سبوتنيك عربي
قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في جلسة مجلس الأمن التي عقدت ليل الجمعة/السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ "بيجر"، إنه يجب... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T23:08+0000
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وأضاف إيرواني، أن "الهجمات الإرهابية الوحشية التي استهدفت القتل الجماعي للمدنيين الأبرياء في لبنان على يد الكيان الإسرائيلي يومي 17 و18 سبتمبر، كما تم تنفيذها في جزء من سوريا، هو انتهاك واضح للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويعتبر جريمة ضد الإنساني"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.ولفت كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، إلى أن بلاده تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية المروعة وتطلب من مجلس الأمن إدانة الكيان الصهيوني واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء أنشطته الشريرة في المنطقة، حسب قوله.وأكد أن "حماية الموظفين الدبلوماسيين هي أحد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، لقد انتهك الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني بوضوح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية عام 1973 بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها لعام 1973".وكشف أن إيران ستحاول بجدية متابعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم على سفيرها في لبنان، وتحتفظ بحقها وفقا للقانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرد على هذا الانتهاك الجسيم".ولفت إلى أنه "لسوء الحظ، ظل مجلس الأمن صامتا ضد العدوان المستمر لإسرائيل وأعمالها غير القانونية، بما في ذلك الهجوم على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في سوريا في 1 أبريل (2024). والآن، مرة أخرى، تجاوز هذا النظام الصهيوني الخطوط الحمراء باستهداف سفيرنا".
https://sarabic.ae/20240920/وزير-الخارجية-اللبناني-إسرائيل-دولة-مارقة-ولا-يمكن-السماح-بإفلاتها-من-العقاب-1092952976.html
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إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم, إسرائيل

مندوب إيران: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء ونحتفظ بحق الرد

23:08 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Julie Jacobsonمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Julie Jacobson
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قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في جلسة مجلس الأمن التي عقدت ليل الجمعة/السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ "بيجر"، إنه يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء الأنشطة الشريرة للكيان الصهيوني في المنطقة.
وأضاف إيرواني، أن "الهجمات الإرهابية الوحشية التي استهدفت القتل الجماعي للمدنيين الأبرياء في لبنان على يد الكيان الإسرائيلي يومي 17 و18 سبتمبر، كما تم تنفيذها في جزء من سوريا، هو انتهاك واضح للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويعتبر جريمة ضد الإنساني"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
ولفت كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، إلى أن بلاده تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية المروعة وتطلب من مجلس الأمن إدانة الكيان الصهيوني واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء أنشطته الشريرة في المنطقة، حسب قوله.
وشدد مندوب إيران في الأمم المتحدة، على "وحشية النظام الصهيوني ضد إيران، مشيرا إلى أن الهجوم على سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".
وأكد أن "حماية الموظفين الدبلوماسيين هي أحد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، لقد انتهك الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني بوضوح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية عام 1973 بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها لعام 1973".
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وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل دولة مارقة ولا يمكن السماح بإفلاتها من العقاب
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وكشف أن إيران ستحاول بجدية متابعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم على سفيرها في لبنان، وتحتفظ بحقها وفقا للقانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرد على هذا الانتهاك الجسيم".
ولفت إلى أنه "لسوء الحظ، ظل مجلس الأمن صامتا ضد العدوان المستمر لإسرائيل وأعمالها غير القانونية، بما في ذلك الهجوم على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في سوريا في 1 أبريل (2024). والآن، مرة أخرى، تجاوز هذا النظام الصهيوني الخطوط الحمراء باستهداف سفيرنا".
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