https://sarabic.ae/20240920/موسكو-تدعو-الأمم-المتحدة-لإعطاء-إشارة-واضحة-للغرب-حول-ضرورة-رفع-العقوبات-عن-سوريا-1092945395.html

موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا

موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تعطي "إشارة واضحة" للدول الغربية حول ضرورة رفع العقوبات... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T16:13+0000

2024-09-20T16:13+0000

2024-09-20T16:13+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/11/1013351111_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_7e94647a8f9308bc9e4ead14a8b778b4.jpg

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نتوقع من الأمم المتحدة إشارة واضحة إلى المانحين الغربيين حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب والدعم النشط لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل في الجمهورية العربية السورية حتى يتاح للشعب السوري الفرصة لبناء مستقبله دون أي تدخل خارجي".يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.وأدانت الخارجية السورية حزمة العقوبات هذه، وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن الوثيقة "تستند إلى أدلة كاذبة لفقتها أطراف معادية للشعب السوري".

https://sarabic.ae/20240919/خبير-يحذر-من-استعدادات-إسرائيلية-لهجوم-بري-على-جنوب-سوريا-1092913957.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية