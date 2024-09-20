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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تعطي "إشارة واضحة" للدول الغربية حول ضرورة رفع العقوبات... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T16:13+0000
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وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نتوقع من الأمم المتحدة إشارة واضحة إلى المانحين الغربيين حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب والدعم النشط لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل في الجمهورية العربية السورية حتى يتاح للشعب السوري الفرصة لبناء مستقبله دون أي تدخل خارجي".يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.وأدانت الخارجية السورية حزمة العقوبات هذه، وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن الوثيقة "تستند إلى أدلة كاذبة لفقتها أطراف معادية للشعب السوري".
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا

16:13 GMT 20.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تعطي "إشارة واضحة" للدول الغربية حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا.
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نتوقع من الأمم المتحدة إشارة واضحة إلى المانحين الغربيين حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب والدعم النشط لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل في الجمهورية العربية السورية حتى يتاح للشعب السوري الفرصة لبناء مستقبله دون أي تدخل خارجي".

وأضاف: "تدعو روسيا الأمم المتحدة إلى تقديم "تقييمات صادقة" حول الصعوبات التي يواجهها السوريون بسبب القيود الأحادية الجانب".

قوات الجيش السوري في جنوب حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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أمس, 23:33 GMT
يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.

ووقّع ما يسمى بـ "قانون قيصر" من قبل رئيس الولايات المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية.

وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.
وأدانت الخارجية السورية حزمة العقوبات هذه، وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن الوثيقة "تستند إلى أدلة كاذبة لفقتها أطراف معادية للشعب السوري".
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