https://sarabic.ae/20240920/موسكو-تدعو-الأمم-المتحدة-لإعطاء-إشارة-واضحة-للغرب-حول-ضرورة-رفع-العقوبات-عن-سوريا-1092945395.html
موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تعطي "إشارة واضحة" للدول الغربية حول ضرورة رفع العقوبات... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T16:13+0000
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وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نتوقع من الأمم المتحدة إشارة واضحة إلى المانحين الغربيين حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب والدعم النشط لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل في الجمهورية العربية السورية حتى يتاح للشعب السوري الفرصة لبناء مستقبله دون أي تدخل خارجي".يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.وأدانت الخارجية السورية حزمة العقوبات هذه، وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن الوثيقة "تستند إلى أدلة كاذبة لفقتها أطراف معادية للشعب السوري".
https://sarabic.ae/20240919/خبير-يحذر-من-استعدادات-إسرائيلية-لهجوم-بري-على-جنوب-سوريا-1092913957.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو تدعو الأمم المتحدة لإعطاء إشارة واضحة للغرب حول ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تعطي "إشارة واضحة" للدول الغربية حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا.
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نتوقع من الأمم المتحدة إشارة واضحة إلى المانحين الغربيين حول ضرورة رفع العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب والدعم النشط لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل في الجمهورية العربية السورية حتى يتاح للشعب السوري الفرصة لبناء مستقبله دون أي تدخل خارجي".
وأضاف: "تدعو روسيا الأمم المتحدة إلى تقديم "تقييمات صادقة" حول الصعوبات التي يواجهها السوريون بسبب القيود الأحادية الجانب".
يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر
" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.
ووقّع ما يسمى بـ "قانون قيصر" من قبل رئيس الولايات المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية.
وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.
وأدانت الخارجية السورية حزمة العقوبات هذه، وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن الوثيقة "تستند إلى أدلة كاذبة لفقتها أطراف معادية للشعب السوري".