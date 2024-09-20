https://sarabic.ae/20240920/نائب-لبناني-عقب-استهداف-ضاحية-بيروت-الجنوبية-لا-حدود-للإجرام-الإسرائيلي-1092948598.html

نائب لبناني عقب استهداف ضاحية بيروت الجنوبية: لا حدود للإجرام الإسرائيلي

نائب لبناني عقب استهداف ضاحية بيروت الجنوبية: لا حدود للإجرام الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أدان عضو تكتل "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، النائب شربل مارون، استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر اليوم الجمعة، قائلا إن "لا حدود للإجرام... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T18:09+0000

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وشدّد مارون، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما قامت به إسرائيل هذا الأسبوع من استهداف للمدنيين هو جريمة من جرائم الحرب"، مشيرا إلى أنّ "تلك الخطوة متوقعة من عدو لا يأبه للقوانين الدولية".ودعا مارون رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إلى "توجيه شكوى لمجلس الأمن"، مشدّدا على ضرورة "قيامه بدوره الدولي في الحفاظ على السلم والأمن العالميين".وشدّد على ضرورة "توحيد الصفوف في الداخل اللبناني، إذ أن إسرائيل تعرض أمن البلد كله لخطر وجودي". وأضاف أنّ "التصعيد لن يقتصر على منطقة واحدة، بل سيشمل كل المناطق اللبنانية".وأشاد مارون بجهود الأطقم الطبية اللبنانية "التي تعمل لساعات طويلة يوميا لمعالجة الجرحى"، مؤكّدا أنّ "الصفوف في لبنان موحدة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في شرق وجنوب لبنان".

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