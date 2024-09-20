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نائب لبناني عقب استهداف ضاحية بيروت الجنوبية: لا حدود للإجرام الإسرائيلي
نائب لبناني عقب استهداف ضاحية بيروت الجنوبية: لا حدود للإجرام الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أدان عضو تكتل "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، النائب شربل مارون، استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر اليوم الجمعة، قائلا إن "لا حدود للإجرام... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
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وشدّد مارون، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما قامت به إسرائيل هذا الأسبوع من استهداف للمدنيين هو جريمة من جرائم الحرب"، مشيرا إلى أنّ "تلك الخطوة متوقعة من عدو لا يأبه للقوانين الدولية".ودعا مارون رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إلى "توجيه شكوى لمجلس الأمن"، مشدّدا على ضرورة "قيامه بدوره الدولي في الحفاظ على السلم والأمن العالميين".وشدّد على ضرورة "توحيد الصفوف في الداخل اللبناني، إذ أن إسرائيل تعرض أمن البلد كله لخطر وجودي". وأضاف أنّ "التصعيد لن يقتصر على منطقة واحدة، بل سيشمل كل المناطق اللبنانية".وأشاد مارون بجهود الأطقم الطبية اللبنانية "التي تعمل لساعات طويلة يوميا لمعالجة الجرحى"، مؤكّدا أنّ "الصفوف في لبنان موحدة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في شرق وجنوب لبنان".
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لبنان, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني عقب استهداف ضاحية بيروت الجنوبية: لا حدود للإجرام الإسرائيلي

18:09 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أدان عضو تكتل "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، النائب شربل مارون، استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر اليوم الجمعة، قائلا إن "لا حدود للإجرام الإسرائيلي".
وشدّد مارون، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما قامت به إسرائيل هذا الأسبوع من استهداف للمدنيين هو جريمة من جرائم الحرب"، مشيرا إلى أنّ "تلك الخطوة متوقعة من عدو لا يأبه للقوانين الدولية".

وقال مارون: "إسرائيل عدو ضد الإنسانية يفتقر إلى الأخلاق، ولا شيء يمنعه من ضرب البنى التحتية والمواقع المكتظة بالسكان".

ودعا مارون رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إلى "توجيه شكوى لمجلس الأمن"، مشدّدا على ضرورة "قيامه بدوره الدولي في الحفاظ على السلم والأمن العالميين".
إبراهيم عقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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14:25 GMT
وشدّد على ضرورة "توحيد الصفوف في الداخل اللبناني، إذ أن إسرائيل تعرض أمن البلد كله لخطر وجودي".
وأضاف أنّ "التصعيد لن يقتصر على منطقة واحدة، بل سيشمل كل المناطق اللبنانية".

وتساءل مارون عن دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من كل ما يجري في لبنان، مشيرا إلى أنّ "القوانين الدولية باتت حبرا على ورق ولا تتعدى كونها قرارات غير ملزمة التطبيق".

وأشاد مارون بجهود الأطقم الطبية اللبنانية "التي تعمل لساعات طويلة يوميا لمعالجة الجرحى"، مؤكّدا أنّ "الصفوف في لبنان موحدة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في شرق وجنوب لبنان".
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