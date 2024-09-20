https://sarabic.ae/20240920/وزارة-الخارجية-الروسية-موسكو-تشعر-بالقلق-إزاء-التطورات-في-لبنان-1092917382.html

وزارة الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء التطورات في لبنان

وزارة الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء التطورات في لبنان

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات في لبنان، حيث تتصاعد التوترات منذ أيام عدة. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T06:55+0000

2024-09-20T06:55+0000

2024-09-20T07:16+0000

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وقالت زاخاروفا: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الخطيرة في الجمهورية اللبنانية. وأذكر أنه في 19سبتمبر (أيلول الجاري)، قامت الطائرات الإسرائيلية بسلسلة من الغارات المكثفة على عدد من المناطق في جنوب لبنان، وقبل ذلك، وعلى مدى يومين متتاليين 17 و 18 سبتمبر (الجاري)، تعرض لبنان لهجمات إرهابية غير مسبوقة، وكانت هجمات إلكترونية".وأضافت: "لم يسبق أن حدث شيء من هذا القبيل. لقد وقعت هجمات إرهابية أودت للأسف بأرواح عدد كبير من الأشخاص، وعانى منها عدد أكبر من الناس، ولكن هذا نوع جديد تمامًا من الأعمال الإرهابية التي تجمع بين هذا النطاق وتطبيق للتقنيات الجديدة".وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة غير مسبوقة وسنتجاوزها برؤوس مرفوعةخبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخخت

https://sarabic.ae/20240920/إعلام-أمريكي-يكشف-عدد-السنوات-التي-استغرقتها-إسرائيل-لتحضير-عملية-تفجير-الـبيجر-في-لبنان-1092916751.html

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