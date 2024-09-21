https://sarabic.ae/20240921/أزمة-دبلوماسية-بين-طهران-وكابول-بسبب-النشيد-الوطني-الإيراني-1092960170.html
أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني
أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني
سبوتنيك عربي
نشبت أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان، أمس الجمعة، بسبب رفض عزيز الرحمن منصور، ممثل حكومة أفغانستان (طالبان) في المؤتمر الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية في... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T08:54+0000
2024-09-21T08:54+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، استدعى المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، عقب التصرف الذي وصف بأنه "غير مقبول" من ممثل أفغانستان.في السياق ذاته، أدان رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية هذا "التصرف المخالف للعرف الدبلوماسي"، معلنا عن مستوى احتجاج بلاده القوي في هذا الصدد.من ناحية أخرى، أكد المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، على "احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن الإجراء المذكور هو إجراء شخصي ولا يعكس رأي بلاده بأي شكل من الأشكال، بحسب قوله.وعلق الممثل الخاص للحكومة الإيرانية لشؤون أفغانستان على الواقعة، قائلا: "إن عدم احترام المبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم تشغيل الموسيقى استنادا إلى مبادئ الشريعة ليس له معنى، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يشمل الاستماع أيضا".من جانبه اعتذر ممثل حكومة أفغانستان عما بدر منه، مؤكدًا بالقول: "لم يكن لدي أي نية للتقليل من احترام نشيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتذر إذا شعر الشعب الإيراني بالإهانة".وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإيرانية، بأنها بدأت تنفيذ مشروع يهدف إلى إغلاق المنافذ الحدودية شمال شريق البلاد (الحدود مع أفغانستان)، باستخدام أجهزة ذكية.ونقلت وكالة "إرنا" عن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قوله بأن تنفيذ مشروع إغلاق المنافذ الحدودية شمال شرقي البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية، بدأ على يد الوحدات الهندسية لدى قواتنا.جاءت تصريحات حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، التي أوضح خلالها أن "المراحل المتفرقة من هذا المشروع يتم تنفيذها باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة".ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع أفغانستان، سجّلت تقدما جيدا، حيث يتطلعون إلى إنجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني
نشبت أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان، أمس الجمعة، بسبب رفض عزيز الرحمن منصور، ممثل حكومة أفغانستان (طالبان) في المؤتمر الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية في طهران، الوقوف احتراما للنشيد الوطني الإيراني.
وقالت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، إن رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، استدعى المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، عقب التصرف الذي وصف بأنه "غير مقبول" من ممثل أفغانستان.
في السياق ذاته، أدان رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية هذا "التصرف المخالف للعرف الدبلوماسي"، معلنا عن مستوى احتجاج بلاده القوي في هذا الصدد.
من ناحية أخرى، أكد المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، على "احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن الإجراء المذكور هو إجراء شخصي ولا يعكس رأي بلاده بأي شكل من الأشكال، بحسب قوله.
وعلق الممثل الخاص للحكومة الإيرانية لشؤون أفغانستان على الواقعة، قائلا: "إن عدم احترام المبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم تشغيل الموسيقى استنادا إلى مبادئ الشريعة ليس له معنى، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يشمل الاستماع أيضا".
من جانبه اعتذر ممثل حكومة أفغانستان عما بدر منه، مؤكدًا بالقول: "لم يكن لدي أي نية للتقليل من احترام نشيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتذر إذا شعر الشعب الإيراني بالإهانة".
وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإيرانية، بأنها بدأت تنفيذ مشروع يهدف إلى إغلاق المنافذ الحدودية شمال شريق البلاد (الحدود مع أفغانستان)، باستخدام أجهزة ذكية.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قوله بأن تنفيذ مشروع إغلاق المنافذ الحدودية شمال شرقي البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية، بدأ على يد الوحدات الهندسية لدى قواتنا.
جاءت تصريحات حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، التي أوضح خلالها أن "المراحل المتفرقة من هذا المشروع يتم تنفيذها باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة".
ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع أفغانستان، سجّلت تقدما جيدا، حيث يتطلعون إلى إنجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له".