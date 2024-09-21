أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240921/أزمة-دبلوماسية-بين-طهران-وكابول-بسبب-النشيد-الوطني-الإيراني-1092960170.html
أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني
أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني
سبوتنيك عربي
نشبت أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان، أمس الجمعة، بسبب رفض عزيز الرحمن منصور، ممثل حكومة أفغانستان (طالبان) في المؤتمر الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية في... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T08:54+0000
2024-09-21T08:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، استدعى المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، عقب التصرف الذي وصف بأنه "غير مقبول" من ممثل أفغانستان.في السياق ذاته، أدان رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية هذا "التصرف المخالف للعرف الدبلوماسي"، معلنا عن مستوى احتجاج بلاده القوي في هذا الصدد.من ناحية أخرى، أكد المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، على "احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن الإجراء المذكور هو إجراء شخصي ولا يعكس رأي بلاده بأي شكل من الأشكال، بحسب قوله.وعلق الممثل الخاص للحكومة الإيرانية لشؤون أفغانستان على الواقعة، قائلا: "إن عدم احترام المبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم تشغيل الموسيقى استنادا إلى مبادئ الشريعة ليس له معنى، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يشمل الاستماع أيضا".من جانبه اعتذر ممثل حكومة أفغانستان عما بدر منه، مؤكدًا بالقول: "لم يكن لدي أي نية للتقليل من احترام نشيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتذر إذا شعر الشعب الإيراني بالإهانة".وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإيرانية، بأنها بدأت تنفيذ مشروع يهدف إلى إغلاق المنافذ الحدودية شمال شريق البلاد (الحدود مع أفغانستان)، باستخدام أجهزة ذكية.ونقلت وكالة "إرنا" عن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قوله بأن تنفيذ مشروع إغلاق المنافذ الحدودية شمال شرقي البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية، بدأ على يد الوحدات الهندسية لدى قواتنا.جاءت تصريحات حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، التي أوضح خلالها أن "المراحل المتفرقة من هذا المشروع يتم تنفيذها باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة".ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع أفغانستان، سجّلت تقدما جيدا، حيث يتطلعون إلى إنجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له".
https://sarabic.ae/20240918/إيران-تتخذ-قرارا-سياسيا-تاريخيا-لم-يحدث-منذ-40-عاما-1092861056.html
https://sarabic.ae/20240906/قرغيزستان-ترفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-المحظورة-1092460041.html
إيران
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_123:0:1100:733_1920x0_80_0_0_80294a74d4546f7845a326a53a3ccc50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

أزمة دبلوماسية بين طهران وكابول بسبب النشيد الوطني الإيراني

08:54 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
نشبت أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان، أمس الجمعة، بسبب رفض عزيز الرحمن منصور، ممثل حكومة أفغانستان (طالبان) في المؤتمر الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية في طهران، الوقوف احتراما للنشيد الوطني الإيراني.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، استدعى المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، عقب التصرف الذي وصف بأنه "غير مقبول" من ممثل أفغانستان.
في السياق ذاته، أدان رئيس الدائرة الثانية لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية هذا "التصرف المخالف للعرف الدبلوماسي"، معلنا عن مستوى احتجاج بلاده القوي في هذا الصدد.
الناشط السياسي الإيراني أرش زره لهوني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
إيران تتخذ قرارا سياسيا تاريخيا... لم يحدث منذ 40 عاما
18 سبتمبر, 14:48 GMT
من ناحية أخرى، أكد المشرف على السفارة الأفغانية في إيران، على "احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن الإجراء المذكور هو إجراء شخصي ولا يعكس رأي بلاده بأي شكل من الأشكال، بحسب قوله.
وعلق الممثل الخاص للحكومة الإيرانية لشؤون أفغانستان على الواقعة، قائلا: "إن عدم احترام المبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم تشغيل الموسيقى استنادا إلى مبادئ الشريعة ليس له معنى، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يشمل الاستماع أيضا".
من جانبه اعتذر ممثل حكومة أفغانستان عما بدر منه، مؤكدًا بالقول: "لم يكن لدي أي نية للتقليل من احترام نشيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتذر إذا شعر الشعب الإيراني بالإهانة".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
6 سبتمبر, 14:41 GMT
وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإيرانية، بأنها بدأت تنفيذ مشروع يهدف إلى إغلاق المنافذ الحدودية شمال شريق البلاد (الحدود مع أفغانستان)، باستخدام أجهزة ذكية.
ونقلت وكالة "إرنا" عن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قوله بأن تنفيذ مشروع إغلاق المنافذ الحدودية شمال شرقي البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية، بدأ على يد الوحدات الهندسية لدى قواتنا.
جاءت تصريحات حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، التي أوضح خلالها أن "المراحل المتفرقة من هذا المشروع يتم تنفيذها باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة".
ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع أفغانستان، سجّلت تقدما جيدا، حيث يتطلعون إلى إنجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل قائدين و14 مقاتلا من "حزب الله" في الضربة الإسرائيلية08:48 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسية19 سبتمبر, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала