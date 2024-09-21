https://sarabic.ae/20240921/البيت-الأبيض-لن-نذرف-دمعة-واحدة-على-قتل-إسرائيل-لإبراهيم-عقيل-القيادي-في-حزب-الله-فيديو-1092959740.html

واشنطن: لن نذرف دمعة واحدة على اغتيال إبراهيم عقيل... فيديو

واشنطن: لن نذرف دمعة واحدة على اغتيال إبراهيم عقيل... فيديو

سبوتنيك عربي

علّق بريت ماكغورك، مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، إبراهيم عقيل، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T08:26+0000

2024-09-21T08:26+0000

2024-09-21T08:29+0000

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جاء ذلك خلال مخاطبته مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، مساء أمس الجمعة.ورغم ذلك، أبدى ماكغورك تحفظات حول هذه الخطوة الإسرائيلية، محذرًا من "المخاطر المترتبة عليها من حيث التصعيد الإقليمي".وأضاف أن "هناك خلافات مع إسرائيل حول تكتيكات التعامل مع "حزب الله" وقياس مخاطر التصعيد"، مؤكدًا أن الوضع "مقلق للغاية".وأشار ماكغورك إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للخروج من هذا الوضع عبر الدبلوماسية والردع والوسائل الأخرى"، مؤكدًا أن "الحرب ليست الحل لتحقيق الاستقرار".واختتم حديثه بالتأكيد على "دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل في دفاعها عن شعبها وأراضيها"، مشددًا على "السعي لتسوية دبلوماسية في الشمال".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد أمس الجمعة، مقتل 15 من قادته ومقاتليه بينهم القياديان البارزان إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.وشهد لبنان قبل ذلك هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.ووصفت الخارجية الروسية ما حدث في لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، بأنه "عمل إرهابي وحشي" ومحاولة لإثارة صراع كبير، معربة عن إدانة روسيا لهذا العمل الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتحدياً خطيراً للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة وفق اتفاقيات دولية".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار