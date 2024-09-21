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واشنطن: لن نذرف دمعة واحدة على اغتيال إبراهيم عقيل... فيديو
واشنطن: لن نذرف دمعة واحدة على اغتيال إبراهيم عقيل... فيديو
سبوتنيك عربي
علّق بريت ماكغورك، مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، إبراهيم عقيل، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T08:26+0000
2024-09-21T08:29+0000
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جاء ذلك خلال مخاطبته مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، مساء أمس الجمعة.ورغم ذلك، أبدى ماكغورك تحفظات حول هذه الخطوة الإسرائيلية، محذرًا من "المخاطر المترتبة عليها من حيث التصعيد الإقليمي".وأضاف أن "هناك خلافات مع إسرائيل حول تكتيكات التعامل مع "حزب الله" وقياس مخاطر التصعيد"، مؤكدًا أن الوضع "مقلق للغاية".وأشار ماكغورك إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للخروج من هذا الوضع عبر الدبلوماسية والردع والوسائل الأخرى"، مؤكدًا أن "الحرب ليست الحل لتحقيق الاستقرار".واختتم حديثه بالتأكيد على "دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل في دفاعها عن شعبها وأراضيها"، مشددًا على "السعي لتسوية دبلوماسية في الشمال".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد أمس الجمعة، مقتل 15 من قادته ومقاتليه بينهم القياديان البارزان إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.وشهد لبنان قبل ذلك هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.ووصفت الخارجية الروسية ما حدث في لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، بأنه "عمل إرهابي وحشي" ومحاولة لإثارة صراع كبير، معربة عن إدانة روسيا لهذا العمل الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتحدياً خطيراً للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة وفق اتفاقيات دولية".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240921/بعد-إعلان-مقتله-حزب-الله-يعرض-لأول-مرة-مقطع-فيديو-للقائد-الميداني-إبراهيم-عقيل-1092957695.html
https://sarabic.ae/20240921/محاولة-يائسة-وزير-الخارجية-الإيراني-يعلق-على-اغتيال-إسرائيل-لقادة-حزب-الله-1092958472.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

واشنطن: لن نذرف دمعة واحدة على اغتيال إبراهيم عقيل... فيديو

08:26 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 21.09.2024)
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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علّق بريت ماكغورك، مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، إبراهيم عقيل، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة.
جاء ذلك خلال مخاطبته مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، مساء أمس الجمعة.

وأكد ماكغورك أن إدارة الرئيس جو بايدن، "لن تذرف دمعة واحدة" على مقتل عقيل، مشيرًا إلى أن الأخير "كان مسؤولا عن تفجير السفارة الأمريكية في بيروت، قبل 40 عاما"، بحسب قوله.

ورغم ذلك، أبدى ماكغورك تحفظات حول هذه الخطوة الإسرائيلية، محذرًا من "المخاطر المترتبة عليها من حيث التصعيد الإقليمي".
وأضاف أن "هناك خلافات مع إسرائيل حول تكتيكات التعامل مع "حزب الله" وقياس مخاطر التصعيد"، مؤكدًا أن الوضع "مقلق للغاية".
زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
بعد إعلان مقتله.. "حزب الله" يعرض لأول مرة مقطع فيديو للقائد الميداني إبراهيم عقيل
07:08 GMT
وأشار ماكغورك إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للخروج من هذا الوضع عبر الدبلوماسية والردع والوسائل الأخرى"، مؤكدًا أن "الحرب ليست الحل لتحقيق الاستقرار".
واختتم حديثه بالتأكيد على "دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل في دفاعها عن شعبها وأراضيها"، مشددًا على "السعي لتسوية دبلوماسية في الشمال".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد أمس الجمعة، مقتل 15 من قادته ومقاتليه بينهم القياديان البارزان إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وشهد لبنان قبل ذلك هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
"محاولة يائسة"... وزير الخارجية الإيراني يعلق على اغتيال إسرائيل لقادة "حزب الله"
07:33 GMT
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.
ووصفت الخارجية الروسية ما حدث في لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، بأنه "عمل إرهابي وحشي" ومحاولة لإثارة صراع كبير، معربة عن إدانة روسيا لهذا العمل الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتحدياً خطيراً للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة وفق اتفاقيات دولية".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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