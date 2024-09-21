https://sarabic.ae/20240921/محاولة-يائسة-وزير-الخارجية-الإيراني-يعلق-على-اغتيال-إسرائيل-لقادة-حزب-الله-1092958472.html

"محاولة يائسة"... وزير الخارجية الإيراني يعلق على اغتيال إسرائيل لقادة "حزب الله"

"محاولة يائسة"... وزير الخارجية الإيراني يعلق على اغتيال إسرائيل لقادة "حزب الله"

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة لقادة "حزب الله" اللبناني، تعد "محاولة يائسة من قبل كيان عاجز... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T07:33+0000

2024-09-21T07:33+0000

2024-09-21T07:33+0000

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وحسب وكالة أنباء "فارس" الغيرانية، قال عراقجي، لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إسرائيل تسعى لدفع المنطقة نحو ظروف خطرة للغاية تشكل تهديداً للمجتمع الدولي بأسره".وتابع: "إسرائيل تبحث عن مفر من المأزق العسكري في غزة، إذ لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها ولذلك تسعى لتوسيع الصراع"، مشيرًا إلى أن "إيران ترصد كل التطورات بحكمة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها الشريرة".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد أمس الجمعة، مقتل 15 من قادته ومقاتليه بينهم القياديان البارزان إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.وشهد لبنان قبل ذلك هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، بأنه "عمل إرهابي وحشي" ومحاولة لإثارة صراع كبير، معربة عن إدانة روسيا لهذا العمل الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتحدياً خطيراً للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة وفق اتفاقيات دولية".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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https://sarabic.ae/20240920/حسناء-البيجر-لغز-سيدة-أعمال-غامضة-ربما-تكون-وراء-تفجيرات-لبنان-1092920089.html

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