https://sarabic.ae/20240921/بعد-إعلان-مقتله-حزب-الله-يعرض-لأول-مرة-مقطع-فيديو-للقائد-الميداني-إبراهيم-عقيل-1092957695.html

بعد إعلان مقتله.. "حزب الله" يعرض لأول مرة مقطع فيديو للقائد الميداني إبراهيم عقيل

بعد إعلان مقتله.. "حزب الله" يعرض لأول مرة مقطع فيديو للقائد الميداني إبراهيم عقيل

سبوتنيك عربي

نشر "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو لقائد قوة "الرضوان" في الحزب إبراهيم عقيل، وذلك بعد إعلان مقتله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء أمس... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T07:08+0000

2024-09-21T07:08+0000

2024-09-21T07:08+0000

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مقطع الفيديو نشرته قناة "المنار" التابعة للحزب، على موقعها الرسمي وحسابها على منصة "إكس"، أرفقته بتعليق: "مشاهد تعرض لأول مرة للقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل (الحاج عبد القادر)".وكان "حزب الله"، قد أكد مساء أمس الجمعة، في بيان له، مقتل القيادي العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، خلال غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، ومعه 15 آخرين من القياديين والعناصر خلال اجتماع لهم.وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن عقيل، "أدار في الثمانينيات، عملية اختطاف رهائن أمريكيين وألمان في لبنان، واحتجازهم هناك".ورصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إلى عقيل.كما أن عقيل كان مطلوبا أيضا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، علما أنه "متهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت ومقر المارينز عام 1983، ما تسبب بمقتل 241 أمريكيا".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار