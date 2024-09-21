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الجيش الإيراني: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا وسنغير أي سيناريو تخطط له
الجيش الإيراني: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا وسنغير أي سيناريو تخطط له
سبوتنيك عربي
شدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد رضا آشتياني، على أن "محاسبة إسرائيل" تقع على جدول أعمال قواته، على حد قوله. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T08:21+0000
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وتابع آشتياني، اليوم السبت، مؤكدًا أن "إيران ستغير مسار أي سيناريو يخطط له العدو، ويمكنها إفشال حساباته بقوة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتعليقا منه على العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان، وتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر)، قال آشتياني إن "ما قامت به إسرائيل عرّض الأمن الدولي للخطر، وفتح بابا جديدا للإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "ذلك لم يحقق شيئا، وإنما سيزيد الأمور تعقيدا لإسرائيل".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد أكد في رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، قائلا: "إننا سنشهد قريبا الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم، من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة"، وذلك بعد تفجيرات الـ"بيجر" الأخيرة في لبنان.وكان عدد كبير من أجهزة النداء الآلي (بيجر) قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرون. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إيران-إسرائيل-تجاوزت-الخطوط-الحمراء-ونحتفظ-بحق-الرد-1092953187.html
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الجيش الإيراني: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا وسنغير أي سيناريو تخطط له

08:21 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziقوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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شدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد رضا آشتياني، على أن "محاسبة إسرائيل" تقع على جدول أعمال قواته، على حد قوله.
وتابع آشتياني، اليوم السبت، مؤكدًا أن "إيران ستغير مسار أي سيناريو يخطط له العدو، ويمكنها إفشال حساباته بقوة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتعليقا منه على العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان، وتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر)، قال آشتياني إن "ما قامت به إسرائيل عرّض الأمن الدولي للخطر، وفتح بابا جديدا للإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "ذلك لم يحقق شيئا، وإنما سيزيد الأمور تعقيدا لإسرائيل".
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد أكد في رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، قائلا: "إننا سنشهد قريبا الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم، من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة"، وذلك بعد تفجيرات الـ"بيجر" الأخيرة في لبنان.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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أمس, 23:08 GMT
وكان عدد كبير من أجهزة النداء الآلي (بيجر) قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرون. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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