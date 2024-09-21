https://sarabic.ae/20240921/الجيش-الإيراني-معاقبة-إسرائيل-في-جدول-أعمالنا-وسنغير-أي-سيناريو-تخطط-له-1092959595.html
الجيش الإيراني: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا وسنغير أي سيناريو تخطط له
الجيش الإيراني: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا وسنغير أي سيناريو تخطط له
سبوتنيك عربي
شدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد رضا آشتياني، على أن "محاسبة إسرائيل" تقع على جدول أعمال قواته، على حد قوله. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
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وتابع آشتياني، اليوم السبت، مؤكدًا أن "إيران ستغير مسار أي سيناريو يخطط له العدو، ويمكنها إفشال حساباته بقوة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتعليقا منه على العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان، وتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر)، قال آشتياني إن "ما قامت به إسرائيل عرّض الأمن الدولي للخطر، وفتح بابا جديدا للإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "ذلك لم يحقق شيئا، وإنما سيزيد الأمور تعقيدا لإسرائيل".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد أكد في رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، قائلا: "إننا سنشهد قريبا الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم، من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة"، وذلك بعد تفجيرات الـ"بيجر" الأخيرة في لبنان.وكان عدد كبير من أجهزة النداء الآلي (بيجر) قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرون. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إيران-إسرائيل-تجاوزت-الخطوط-الحمراء-ونحتفظ-بحق-الرد-1092953187.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإيراني: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا وسنغير أي سيناريو تخطط له
شدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد رضا آشتياني، على أن "محاسبة إسرائيل" تقع على جدول أعمال قواته، على حد قوله.
وتابع آشتياني، اليوم السبت، مؤكدًا أن "إيران ستغير مسار أي سيناريو يخطط له العدو، ويمكنها إفشال حساباته بقوة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتعليقا منه على العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان، وتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر)، قال آشتياني إن "ما قامت به إسرائيل عرّض الأمن الدولي للخطر، وفتح بابا جديدا للإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "ذلك لم يحقق شيئا، وإنما سيزيد الأمور تعقيدا لإسرائيل".
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد أكد في رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، قائلا: "إننا سنشهد قريبا الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم، من خلال الرد الماحق
من جبهة المقاومة"، وذلك بعد تفجيرات الـ"بيجر" الأخيرة في لبنان.
وكان عدد كبير من أجهزة النداء الآلي (بيجر) قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان،
يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرون. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.