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https://sarabic.ae/20240921/زي-جديد-لرجال-الأمن-يثير-ضجة-في-دولة-خليجية-1092962271.html
زي جديد لرجال الأمن يثير ضجة في دولة خليجية
زي جديد لرجال الأمن يثير ضجة في دولة خليجية
سبوتنيك عربي
أثارت صور متداولة لرجال الأمن في دولة خليجية، وهم يرتدون زيا جديدا ومغايرا لما هو متعارف عليه بين مواطنيها، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T10:34+0000
2024-09-21T10:34+0000
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وأشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن رجال الأمن في الكويت، اعتمدوا ذلك الزي الجديد.وردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها أمس الجمعة، بنفي ما تم تداوله بشأن اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد.وتابعت موضحة أن "الاجتماعات التي عقدت مؤخرا كانت تنسيقية، وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن".وأضافت وزارة الداخلية الكويتية، بالتأكيد أن "التصاميم لا تزال قيد الدراسة"، وشددت على أن القرار النهائي بشأن اعتماد الزي الجديد سيتم بعد عرضه على أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، موضحة أن الملك هو من يمتلك قرار اعتماد الزي الرسمي لمنتسبي وزارة الداخلية.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, الأخبار

زي جديد لرجال الأمن يثير ضجة في دولة خليجية

10:34 GMT 21.09.2024
© Photo / Unsplash/ evشرطة
شرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Photo / Unsplash/ ev
تابعنا عبر
أثارت صور متداولة لرجال الأمن في دولة خليجية، وهم يرتدون زيا جديدا ومغايرا لما هو متعارف عليه بين مواطنيها، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن رجال الأمن في الكويت، اعتمدوا ذلك الزي الجديد.
وردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها أمس الجمعة، بنفي ما تم تداوله بشأن اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد.
وتابعت موضحة أن "الاجتماعات التي عقدت مؤخرا كانت تنسيقية، وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن".
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية، بالتأكيد أن "التصاميم لا تزال قيد الدراسة"، وشددت على أن القرار النهائي بشأن اعتماد الزي الجديد سيتم بعد عرضه على أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، موضحة أن الملك هو من يمتلك قرار اعتماد الزي الرسمي لمنتسبي وزارة الداخلية.
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