زي جديد لرجال الأمن يثير ضجة في دولة خليجية
© Photo / Unsplash/ evشرطة
© Photo / Unsplash/ ev
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أثارت صور متداولة لرجال الأمن في دولة خليجية، وهم يرتدون زيا جديدا ومغايرا لما هو متعارف عليه بين مواطنيها، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن رجال الأمن في الكويت، اعتمدوا ذلك الزي الجديد.
الكويت.. "زي جديد" لرجال الأمن يشعل جدلا.. والداخلية ترد مؤكدة: الأمير هو من يملك قرار اعتماد الزي— PolitlQ (@PolitlQ) September 21, 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، على ما يثار حول اعتماد زي عسكري جديد لرجال الأمن في الدولة وسط تداول صور وتقارير على مواقع التواصل الاجت… pic.twitter.com/wudpPqBUaR
وردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها أمس الجمعة، بنفي ما تم تداوله بشأن اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد.
سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 20, 2024
هو من يمتلك #قرار اعتماد الزي #لرجال_الأمن#وزارة_الداخلية تنفي اعتماد #زي_جديد لمنتسبيها وتؤكد استمرار دراسة التصاميم المقترحة pic.twitter.com/qXk2EXAtGO
وتابعت موضحة أن "الاجتماعات التي عقدت مؤخرا كانت تنسيقية، وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن".
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية، بالتأكيد أن "التصاميم لا تزال قيد الدراسة"، وشددت على أن القرار النهائي بشأن اعتماد الزي الجديد سيتم بعد عرضه على أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، موضحة أن الملك هو من يمتلك قرار اعتماد الزي الرسمي لمنتسبي وزارة الداخلية.