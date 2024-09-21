https://sarabic.ae/20240921/محامي-ترامب-السابق-هاريس-استخدمت-خبرتها-كمدعية-عامة-في-المناظرة-1092962123.html

محامي ترامب السابق: هاريس استخدمت خبرتها كمدعية عامة في المناظرة

محامي ترامب السابق: هاريس استخدمت خبرتها كمدعية عامة في المناظرة

سبوتنيك عربي

صرح جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كامالا هاريس، نابة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، استخدمت خبرتها كمدعية... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T10:31+0000

2024-09-21T10:31+0000

2024-09-21T10:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092597537_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_094b086ef042c4999886b633fca4b5a1.jpg

وقال تاكوبينا، معلقًا على المناظرة التلفزيونية التي جرت هذا الشهر بين هاريس وترامب، لوكالة "سبوتنيك": "أي محام في محاكمة يناظر شخصًا ليس لديه خبرة في المحاكمات، يمتلك ميزة. لقد أجريت 150 محاكمة أمام هيئة محلفين ويمكنني أن أناظر أي شخص، فقط امنحني بضع ساعات للتعرف على الموضوع وسأكون جاهزًا. أعتقد أن هذا ما رأيناه".وأضاف: "لقد ألقت (هاريس) الطعم وابتلعه (ترامي). على سبيل المثال، ذكرت جمهوره المتواضع والناس الذين يغادرون تجمعاته، وقد أخرجه ذلك عن الموضوع وبدأ يتحدث عن مدى روعة تجمعاته وعدد الأشخاص الذين يأتون إليها وهي أمور لم تكن مهمة حقًا".وأردف: "كانت (هاريس) مستعدة جيدًا، وهذا أكثر ما أثار إعجابي. خبرتها القضائية جعلتها تشعر بالثقة في بيئة المناظرة مع ترامب".وجرت أول مناظرة متلفزة بين هاريس وترامب، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأعلن ترامب، كما كان متوقعا، نفسه "الفائز"، فيما بدا أكثر إرهاقا وتوترا مما كان عليه في المناظرة مع جو بايدن، والتي رفض على إثرها الرئيس الحالي الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية.وكان دونالد ترامب، قد اعتبر مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها".تصويت... برأيك من الذي وجه "الضربه القاضية" في المناظرة ترامب أم هاريس؟ كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهما

https://sarabic.ae/20240913/ترامب-يرفض-مناظرة-هاريس-مرة-أخرى-ويؤكد-فوزه-بالأولى-1092658328.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم