https://sarabic.ae/20240921/محامي-ترامب-السابق-هاريس-استخدمت-خبرتها-كمدعية-عامة-في-المناظرة-1092962123.html
محامي ترامب السابق: هاريس استخدمت خبرتها كمدعية عامة في المناظرة
محامي ترامب السابق: هاريس استخدمت خبرتها كمدعية عامة في المناظرة
سبوتنيك عربي
صرح جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كامالا هاريس، نابة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، استخدمت خبرتها كمدعية... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T10:31+0000
2024-09-21T10:31+0000
2024-09-21T10:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092597537_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_094b086ef042c4999886b633fca4b5a1.jpg
وقال تاكوبينا، معلقًا على المناظرة التلفزيونية التي جرت هذا الشهر بين هاريس وترامب، لوكالة "سبوتنيك": "أي محام في محاكمة يناظر شخصًا ليس لديه خبرة في المحاكمات، يمتلك ميزة. لقد أجريت 150 محاكمة أمام هيئة محلفين ويمكنني أن أناظر أي شخص، فقط امنحني بضع ساعات للتعرف على الموضوع وسأكون جاهزًا. أعتقد أن هذا ما رأيناه".وأضاف: "لقد ألقت (هاريس) الطعم وابتلعه (ترامي). على سبيل المثال، ذكرت جمهوره المتواضع والناس الذين يغادرون تجمعاته، وقد أخرجه ذلك عن الموضوع وبدأ يتحدث عن مدى روعة تجمعاته وعدد الأشخاص الذين يأتون إليها وهي أمور لم تكن مهمة حقًا".وأردف: "كانت (هاريس) مستعدة جيدًا، وهذا أكثر ما أثار إعجابي. خبرتها القضائية جعلتها تشعر بالثقة في بيئة المناظرة مع ترامب".وجرت أول مناظرة متلفزة بين هاريس وترامب، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأعلن ترامب، كما كان متوقعا، نفسه "الفائز"، فيما بدا أكثر إرهاقا وتوترا مما كان عليه في المناظرة مع جو بايدن، والتي رفض على إثرها الرئيس الحالي الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية.وكان دونالد ترامب، قد اعتبر مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها".تصويت... برأيك من الذي وجه "الضربه القاضية" في المناظرة ترامب أم هاريس؟ كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهما
https://sarabic.ae/20240913/ترامب-يرفض-مناظرة-هاريس-مرة-أخرى-ويؤكد-فوزه-بالأولى-1092658328.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092597537_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_61c07c5ea68369a9dbdd600f0d592b1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
محامي ترامب السابق: هاريس استخدمت خبرتها كمدعية عامة في المناظرة
صرح جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كامالا هاريس، نابة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، استخدمت خبرتها كمدعية عامة خلال المناظرة المتلفزة مع ترامب، "للقبض عليه" ودفعه لارتكاب أخطاء.
وقال تاكوبينا، معلقًا على المناظرة التلفزيونية التي جرت هذا الشهر بين هاريس وترامب، لوكالة "سبوتنيك": "أي محام في محاكمة يناظر شخصًا ليس لديه خبرة في المحاكمات، يمتلك ميزة. لقد أجريت 150 محاكمة أمام هيئة محلفين ويمكنني أن أناظر أي شخص، فقط امنحني بضع ساعات للتعرف على الموضوع وسأكون جاهزًا. أعتقد أن هذا ما رأيناه".
وأشار إلى أن خطاب هاريس يوضح مثالاً لعمل المحامي، الذي يستخدم التكتيكات المتأصلة في المعارك القانونية، متمثلة بمحاولات "القبض" على خصمه ودفعه إلى ارتكاب الأخطاء، على حد قوله.
وأضاف: "لقد ألقت (هاريس) الطعم وابتلعه (ترامي). على سبيل المثال، ذكرت جمهوره المتواضع والناس الذين يغادرون تجمعاته، وقد أخرجه ذلك عن الموضوع وبدأ يتحدث عن مدى روعة تجمعاته وعدد الأشخاص الذين يأتون إليها وهي أمور لم تكن مهمة حقًا".
وتابع: "أعرب ترامب عن ثقته في أن الوضع كان مختلفا جذريا عن المناظرة السابقة بينه وخصمه آنذاك الرئيس جو بايدن، والتي لم يتمكن الأخير خلالها، بالكاد من الربط بين جملتين".
وأردف: "كانت (هاريس) مستعدة جيدًا، وهذا أكثر ما أثار إعجابي. خبرتها القضائية جعلتها تشعر بالثقة في بيئة المناظرة مع ترامب".
وجرت أول مناظرة متلفزة بين هاريس وترامب، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأعلن ترامب، كما كان متوقعا، نفسه "الفائز"، فيما بدا أكثر إرهاقا وتوترا مما كان عليه في المناظرة مع جو بايدن، والتي رفض على إثرها الرئيس الحالي الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية.
وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام أمريكية، تزامنا مع سير المناظرة، أن 63 في المئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس، كان أفضل من أداء ترامب.
وكان دونالد ترامب، قد اعتبر مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها".