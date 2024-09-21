https://sarabic.ae/20240921/مقتل-ثلاثة-وإصابة-خمسة-عشر-مدنيا-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1092953396.html
مقتل ثلاثة وإصابة خمسة عشر مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل ثلاثة وإصابة خمسة عشر مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T00:25+0000
2024-09-21T00:25+0000
2024-09-21T00:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 47 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و39 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة وإصابة خمسة عشر مدنياً، بينهم أربعة مراهقين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-تدمر-مركبات-أوكرانية-مدرعة-على-محور-كورسك-فيديو-1092949796.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
مقتل ثلاثة وإصابة خمسة عشر مدنيا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 47 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 128 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 47 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و39 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة وإصابة خمسة عشر مدنياً
، بينهم أربعة مراهقين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.