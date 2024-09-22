https://sarabic.ae/20240922/أفضل-منتخبات-كرة-القدم-في-العالم-لشهر-سبتمبر-2024-1092990131.html
أفضل منتخبات كرة القدم في العالم لشهر سبتمبر 2024
أفضل منتخبات كرة القدم في العالم لشهر سبتمبر 2024
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر/أيلول 2024، الذي شهد عددا من التغييرات لبعض المنتخبات. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T13:49+0000
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2024-09-22T13:49+0000
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انفوجرافيك, инфографика
أفضل منتخبات كرة القدم في العالم لشهر سبتمبر 2024
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر/أيلول 2024، الذي شهد عددا من التغييرات لبعض المنتخبات.