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اليابان.. مصرع شخص وإجلاء 60 ألفا آخرين بسبب الفيضانات
اليابان.. مصرع شخص وإجلاء 60 ألفا آخرين بسبب الفيضانات
سبوتنيك عربي
لقي شخص مصرعه، وفُقد 7 آخرون على الأقل، يوم أمس السبت، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليابان، حيث أمرت السلطات بإجلاء أكثر من 60 ألف شخص من وسط... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T04:08+0000
2024-09-22T04:20+0000
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وأكدت السلطات في منطقة إيشيكاوا، في بيان، مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة، مضيفة أن 3 أشخاص في عداد المفقودين.وأفاد مسؤولون محليون، أن نحو 44700 شخص من سكان بلدات واجيما وسوزو ونوتو في مقاطعة إيشيكاوا، أُجبروا على مغادرة المنطقة، وفقا لوسائل إعلام محلية.كما طُلب من 16700 شخص آخرين من سكان منطقتي نيغاتا وياماغاتا في شمال إيشيكاوا إخلاء منازلهم، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في البلاد.ووضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مقاطعة إيشيكاوا في حال تأهب قصوى، محذرة من مخاطر "قاتلة".
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أخبار اليابان, العالم

اليابان.. مصرع شخص وإجلاء 60 ألفا آخرين بسبب الفيضانات

04:08 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 04:20 GMT 22.09.2024)
© AP Photo / Eugene Hoshikoإنزلاق الأراضي وهائل وجرف منازل في بلدة أتامي نتيجة أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان 4 يوليو 2021
إنزلاق الأراضي وهائل وجرف منازل في بلدة أتامي نتيجة أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان 4 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
لقي شخص مصرعه، وفُقد 7 آخرون على الأقل، يوم أمس السبت، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليابان، حيث أمرت السلطات بإجلاء أكثر من 60 ألف شخص من وسط البلاد.
وأكدت السلطات في منطقة إيشيكاوا، في بيان، مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة، مضيفة أن 3 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال المسؤول الحكومي كوجي ياماموتو، في تصريح صحفي، إن 4 أشخاص آخرين فُقدوا أيضا بينما كانوا يعملون مع وزارة الأراضي على ترميم طريق في واجيما، حيث غمرت المياه عددا من المباني وأُغلقت طرقا بسبب انزلاقات تربة.

وأفاد مسؤولون محليون، أن نحو 44700 شخص من سكان بلدات واجيما وسوزو ونوتو في مقاطعة إيشيكاوا، أُجبروا على مغادرة المنطقة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
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كما طُلب من 16700 شخص آخرين من سكان منطقتي نيغاتا وياماغاتا في شمال إيشيكاوا إخلاء منازلهم، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في البلاد.
ووضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مقاطعة إيشيكاوا في حال تأهب قصوى، محذرة من مخاطر "قاتلة".
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