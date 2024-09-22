https://sarabic.ae/20240922/جانيت-جاكسون-تثير-جدلا-كبيرا-لتشكيكها-في-عرق-كامالا-هاريس-1092996212.html
جانيت جاكسون تثير جدلا كبيرا لتشكيكها في "عرق" كامالا هاريس
جانيت جاكسون تثير جدلا كبيرا لتشكيكها في "عرق" كامالا هاريس
سبوتنيك عربي
أثارت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون جدلا كبيرا بعد تشكيكها بعرق كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T18:00+0000
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2024-09-22T18:00+0000
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وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، بأن جاكسون تعرضت لانتقادات لاذعة بعد تشكيكها في عرق هاريس، موضحة أن هاريس "ليست سوداء"، قائلة "ليست سوداء هذا ما سمعته، إنها هندية".وأضافت شقيقة نجم البوب مايكل جاكسون الكبرى، أن "والد هاريس أبيض، هذا ما قيل لي. أعني أنني لم أشاهد الأخبار منذ أيام قليلة. قيل لي إنهم اكتشفوا أن والدها أبيض".وحول ما إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لرئيسة صاحبة البشرة "السوداء"؟ أجابت "لا أعلم.. بصراحة، لا أريد الإجابة على هذا السؤال؛ لأنني لا أعلم حقًا. أعتقد أن أيًا كان ما سيحدث، فسوف يكون الأمر فوضويًا".وفور تصريحات جاكسون، هاجم مناصرو كامالا هاريس، شقيقة مايكل جاكسون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد منهم عن خيبة أملهم في تصريحات جانيت جاكسون، فيما نصحها آخرون بعدم تكرار المعلومات المضللة.ويشار إلى أن دونالد ترامب، المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، شكك في وقت سابق بالهوية العرقية لكامالا هاريس، خلال مؤتمر الرابطة الوطنية للصحفيين السود في شيكاغو.وقال ترامب: "لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما تحولت إلى سوداء، والآن تريد أن تُعرف بأنها سوداء. لذا، لا أعرف، هل هي هندية أم سوداء؟".
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منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
جانيت جاكسون تثير جدلا كبيرا لتشكيكها في "عرق" كامالا هاريس
أثارت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون جدلا كبيرا بعد تشكيكها بعرق كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، بأن جاكسون تعرضت لانتقادات لاذعة بعد تشكيكها في عرق هاريس، موضحة أن هاريس "ليست سوداء"، قائلة "ليست سوداء هذا ما سمعته، إنها هندية".
وأضافت شقيقة نجم البوب مايكل جاكسون الكبرى، أن "والد هاريس أبيض، هذا ما قيل لي. أعني أنني لم أشاهد الأخبار منذ أيام قليلة. قيل لي إنهم اكتشفوا أن والدها أبيض".
وحول ما إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لرئيسة صاحبة البشرة "السوداء"؟ أجابت "لا أعلم.. بصراحة، لا أريد الإجابة على هذا السؤال؛ لأنني لا أعلم حقًا. أعتقد أن أيًا كان ما سيحدث، فسوف يكون الأمر فوضويًا".
وفور تصريحات جاكسون، هاجم مناصرو كامالا هاريس
، شقيقة مايكل جاكسون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد منهم عن خيبة أملهم في تصريحات جانيت جاكسون، فيما نصحها آخرون بعدم تكرار المعلومات المضللة.
ويشار إلى أن دونالد ترامب
، المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، شكك في وقت سابق بالهوية العرقية لكامالا هاريس، خلال مؤتمر الرابطة الوطنية للصحفيين السود في شيكاغو.
وقال ترامب: "لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما تحولت إلى سوداء، والآن تريد أن تُعرف بأنها سوداء. لذا، لا أعرف، هل هي هندية أم سوداء؟".