https://sarabic.ae/20240922/خبير-عسكري-بريطاني-في-الصراع-الأوكراني-على-الغرب-الاختيار-بين-هزيمة-محدودة-أو-كارثة-عالمية-1092996809.html

خبير عسكري بريطاني: في الصراع الأوكراني على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية

خبير عسكري بريطاني: في الصراع الأوكراني على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أنه في الصراع الأوكراني يتعين على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T18:45+0000

2024-09-22T18:45+0000

2024-09-22T18:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب على الغرب أن يدرك أنه لا توجد طريقة أمامهم لكسب هذا الصراع. والسؤال الوحيد هو ما إذا كنا سنعاني من هزيمة جيوسياسية محدودة، أو سنواجه كارثة بسبب المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".وأشار بوتين إلى أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها.

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