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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/خبير-عسكري-بريطاني-في-الصراع-الأوكراني-على-الغرب-الاختيار-بين-هزيمة-محدودة-أو-كارثة-عالمية-1092996809.html
خبير عسكري بريطاني: في الصراع الأوكراني على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية
خبير عسكري بريطاني: في الصراع الأوكراني على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أنه في الصراع الأوكراني يتعين على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T18:45+0000
2024-09-22T18:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب على الغرب أن يدرك أنه لا توجد طريقة أمامهم لكسب هذا الصراع. والسؤال الوحيد هو ما إذا كنا سنعاني من هزيمة جيوسياسية محدودة، أو سنواجه كارثة بسبب المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".وأشار بوتين إلى أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها.
https://sarabic.ae/20240922/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-وهي-تنقض-على-مدفع-أكاتسيا-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092993106.html
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روسيا
روسيا

خبير عسكري بريطاني: في الصراع الأوكراني على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية

18:45 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أنه في الصراع الأوكراني يتعين على الغرب الاختيار بين هزيمة محدودة أو كارثة عالمية.
وقال ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب على الغرب أن يدرك أنه لا توجد طريقة أمامهم لكسب هذا الصراع. والسؤال الوحيد هو ما إذا كنا سنعاني من هزيمة جيوسياسية محدودة، أو سنواجه كارثة بسبب المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".

وكما أشار المحلل، فإن الخيار الأخير (كارثة عالمية) من شأنه أن يهدد البشرية معا والحياة على الأرض في حد ذاتها.

لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تنقض على مدفع "أكاتسيا" أوكراني في مقاطعة كورسك... فيديو
16:19 GMT

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع.

وأشار بوتين إلى أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها.
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