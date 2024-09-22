https://sarabic.ae/20240922/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لحجب-الثقة-عن-الحكومة-الفرنسية-الجديدة-بأسرع-وقت--1092989390.html
زعيم حزب فرنسي يدعو لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة بأسرع وقت
زعيم حزب فرنسي يدعو لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة بأسرع وقت
سبوتنيك عربي
ذكر زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه كارثية، داعيا إلى الإطاحة بها. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "حكومة بارنييه استهزاء قاس! فبفحص تركيبتها، يجب أن نتخلص في أسرع وقت ممكن من هذه الحكومة، التي ليست أكثر من حكومة أوليغارشية هدفها هو دفع الجميع إلى اليأس، يجب التصويت بحجب الثقة فوراً ودون تردد".وأعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، يوم أمس السبت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضم 39 وزيرا يقودهم رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وسيتولى جان نويل بارو حقيبة الخارجية، فيما احتفظ سيباستيان ليكورنو بحقيبة الدفاع من الحكومة السابقة.وأفاد الأمين العام للرئاسة الفرنسية أليكسيس كولر، خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، بأن "جان نويل بارو سيتولى وزارة الخارجية، وبرونو روتايو حقيبة الداخلية".وأضاف أن "سيباستيان لوكورنو، سيتولى مجددا حقيبة الجيوش (وزارة الدفاع)، كما سميت رشيدة داتي وزيرة للثقافة".وفي تعليقه على تشكيلة حكومة بارنييه، اعتبر زعيم حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف) جوردان بارديلا أن "الحكومة الجديدة تشير إلى عودة الماكرونية من الباب الخلفي، وهي حكومة لا مستقبل لها".من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" (اليساري المتطرف) في فرنسا جان لوك ميلونشون أن "الحكومة الجديدة لا شرعية لها ولا مستقبل، ويتعين التخلص منها في أقرب وقت ممكن".
https://sarabic.ae/20240921/الرئاسة-الفرنسية-تعلن-تشكيلة-الحكومة-الجديدة-بقيادة-ميشال-بارنييه-1092976782.html
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أخبار فرنسا , العالم
زعيم حزب فرنسي يدعو لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة بأسرع وقت
13:43 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 13:44 GMT 22.09.2024)
ذكر زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه كارثية، داعيا إلى الإطاحة بها.
وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "حكومة بارنييه استهزاء قاس! فبفحص تركيبتها، يجب أن نتخلص في أسرع وقت ممكن من هذه الحكومة، التي ليست أكثر من حكومة أوليغارشية هدفها هو دفع الجميع إلى اليأس، يجب التصويت بحجب الثقة فوراً ودون تردد".
وأشار فيليبو أيضًا إلى أن "الوزير الجديد المسؤول عن أوروبا، بنيامين حداد، الذي كان يتولى مهام مهمة في المجلس الأطلسي للأبحاث التابع للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، دافع قبل بضعة أيام عن استخدام أوكرانيا للصواريخ البعيدة المدى داخل الاراضي الروسية، وبالتالي يجب حجب الثقة عن الحكومة الجديدة بأسرع وقت".
وأعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، يوم أمس السبت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضم 39 وزيرا يقودهم رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وسيتولى جان نويل بارو حقيبة الخارجية، فيما احتفظ سيباستيان ليكورنو بحقيبة الدفاع من الحكومة السابقة.
وأفاد الأمين العام للرئاسة الفرنسية أليكسيس كولر، خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، بأن "جان نويل بارو سيتولى وزارة الخارجية، وبرونو روتايو حقيبة الداخلية".
وأضاف أن "سيباستيان لوكورنو، سيتولى مجددا حقيبة الجيوش (وزارة الدفاع)، كما سميت رشيدة داتي وزيرة للثقافة".
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي بكامل تشكيلة حكومة ميشال بارنييه، يوم الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي تعليقه على تشكيلة حكومة بارنييه، اعتبر زعيم حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف) جوردان بارديلا أن "الحكومة الجديدة تشير إلى عودة الماكرونية من الباب الخلفي، وهي حكومة لا مستقبل لها".
من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" (اليساري المتطرف) في فرنسا جان لوك ميلونشون أن "الحكومة الجديدة لا شرعية لها ولا مستقبل، ويتعين التخلص منها في أقرب وقت ممكن".