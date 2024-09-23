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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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"أوجيرو": الرسائل والاتصالات التي تلقاها اللبنانيون لا تعد خرقا لشبكة الاتصالات
"أوجيرو": الرسائل والاتصالات التي تلقاها اللبنانيون لا تعد خرقا لشبكة الاتصالات
سبوتنيك عربي
أكّد رئيس مجلس إدارة هيئة "أوجيرو" في لبنان، عماد كريدية، أنّ "الرسائل التي وصلت إلى هواتف اللبنانيين إضافة إلى الاتصالات التي تلقوها لا يمكن اعتبارها "خرقًا"،... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T14:45+0000
2024-09-23T14:45+0000
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وأوضح كريدية في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "رمز الهاتف الإسرائيلي غير متاح على هيئة "أوجيرو" لا سيّما وأنّ اسرائيل هي عدو للبنان، وبالتالي قامت اليوم بإرسال بث عبر مزود خدمات دولي، مما يتيح له استخدام تقنية التلاعب "ماسكنغ" لتغيير هوية الاتصال، بحيث يبدو وكأنه قادم من دول صديقة، بهدف زعزعة الأمن وزرع الهلع في نفوس اللبنانيين".وأشار كريدية إلى أنّ "إسرائيل ومن خلال هذه الرسائل تحاول تبريرها لاستهداف المدنيين بعد أن خلقت حالة من الهلع و جعلتهم يخرجون من منازلهم".
https://sarabic.ae/20240923/لبنان-يعلن-مقتل-100-شخصا-وإصابة-أكثر-من-400-آخرين-نتيجة-الغارات-الإسرائيلية-على-الجنوب-1093014386.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل

"أوجيرو": الرسائل والاتصالات التي تلقاها اللبنانيون لا تعد خرقا لشبكة الاتصالات

14:45 GMT 23.09.2024
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لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
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أكّد رئيس مجلس إدارة هيئة "أوجيرو" في لبنان، عماد كريدية، أنّ "الرسائل التي وصلت إلى هواتف اللبنانيين إضافة إلى الاتصالات التي تلقوها لا يمكن اعتبارها "خرقًا"، بل هو استخدام لتقنيات مضللة".
وأوضح كريدية في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "رمز الهاتف الإسرائيلي غير متاح على هيئة "أوجيرو" لا سيّما وأنّ اسرائيل هي عدو للبنان، وبالتالي قامت اليوم بإرسال بث عبر مزود خدمات دولي، مما يتيح له استخدام تقنية التلاعب "ماسكنغ" لتغيير هوية الاتصال، بحيث يبدو وكأنه قادم من دول صديقة، بهدف زعزعة الأمن وزرع الهلع في نفوس اللبنانيين".

ولفت كريدية إلى أنّ "ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم يعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية، مشددا أنّه "لا يمكن وصفه بخرق لشبكة الاتصالات.

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10:45 GMT

وتابع، قائلًا: "اليوم، يواجه لبنان عدوًا لا يلتزم بأيّ قوانين أو أنظمة، ويقوم بالخرق الذي يريده، وتبرز الفجوة الكبيرة بين الإمكانيات المتاحة لوزارة الاتصالات اللبنانية وتلك التي يمتلكها العدو الإسرائيلي، كما أنّ لبنان لا يملك الإمكانية لمواجهة الهجمات السيبرانية المتوقعة نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية".

وأشار كريدية إلى أنّ "إسرائيل ومن خلال هذه الرسائل تحاول تبريرها لاستهداف المدنيين بعد أن خلقت حالة من الهلع و جعلتهم يخرجون من منازلهم".
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