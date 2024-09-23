https://sarabic.ae/20240923/السفير-الأرجنتيني-يكشف-موقف-بلاده-من-حضور-قمة-بريكس-في-قازان-1093000659.html
السفير الأرجنتيني يكشف موقف بلاده من حضور قمة "بريكس" في قازان
السفير الأرجنتيني يكشف موقف بلاده من حضور قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
قال سفير الأرجنتين لدى موسكو، إنريكي إجناسيو فييرا، إن بلاده لم تتلق دعوة لحضور قمة البريكس في قازان الروسية. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T01:56+0000
2024-09-23T01:56+0000
2024-09-23T01:57+0000
مجموعة بريكس
روسيا
الأرجنتين
أخبار الأرجنتين
حصري
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ستعقد قمة مجموعة بريكس في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وفي الوقت نفسه، أشار السفير إلى أن الأرجنتين لا ترى أن الانضمام لمجموعة البريكس سيضيف إليها شيئا.بعد توليه السلطة في ديسمبر 2023، أخطر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زعماء دول البريكس في رسائل رسمية برفض بلاده الانضمام إلى المجموعة.أسست مجموعة "بريكس" في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإيران، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة.وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في عام 2024، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس"، في القمة التي تستضيفها روسيا في قازان أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20240621/بوتين-منتدى-مدن-بريكس-بلس-يقدم-بداية-لمبادرات-جديدة-1090033682.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, حصري
مجموعة بريكس, روسيا, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, حصري
السفير الأرجنتيني يكشف موقف بلاده من حضور قمة "بريكس" في قازان
01:56 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 01:57 GMT 23.09.2024)
حصري
قال سفير الأرجنتين لدى موسكو، إنريكي إجناسيو فييرا، إن بلاده لم تتلق دعوة لحضور قمة البريكس في قازان الروسية.
ستعقد قمة مجموعة بريكس في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال السفير الأرجنتيني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، "دعونا نبدأ بحقيقة أننا لم نتلق دعوة لحضورها (قمة بريكس المقبلة في قازان).. إذا تلقينا مثل هذه الدعوة، فسوف ندرسها وسنتخذ قرارًا".
وفي الوقت نفسه، أشار السفير إلى أن الأرجنتين لا ترى أن الانضمام لمجموعة البريكس
سيضيف إليها شيئا.
وقال الدبلوماسي الأرجنتيني، "لدينا علاقات جيدة للغاية مع الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية.. لدينا قنوات اتصال خاصة بنا مع هذه الدول، لذلك لا نرى أي احتمالات لانضمامنا للمجموعة. الآن أولويتنا هي الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
بعد توليه السلطة في ديسمبر 2023، أخطر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زعماء دول البريكس في رسائل رسمية برفض بلاده الانضمام إلى المجموعة.
أسست مجموعة "بريكس"
في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإيران، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة.
وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في عام 2024، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس"، في القمة التي تستضيفها روسيا في قازان أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.