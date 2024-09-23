https://sarabic.ae/20240923/حكومة-نتنياهو-صبرنا-11-شهرا-ونصف-على-حزب-الله-والآن-حان-وقت-الرد-1093019841.html

حكومة نتنياهو: صبرنا 11 شهرا ونصف على "حزب الله" والآن حان وقت الرد

حكومة نتنياهو: صبرنا 11 شهرا ونصف على "حزب الله" والآن حان وقت الرد

سبوتنيك عربي

أكدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن "حزب الله" اللبناني أطلق عددا من الصواريخ والمسيرات خلفت خسائر ضخمة في الشمال الإسرائيلي". 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T13:26+0000

2024-09-23T13:26+0000

2024-09-23T13:26+0000

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صبرت 11 شهرا ونصف على قصف "حزب الله"، ولن نقبل باستمرارها"، مؤكدا أنه "وقت الرد حان الآن".وأضاف أن "حزب الله أطلق 9 آلاف صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، مؤكدا أن هذه الصواريخ أدت إلى خسائر ضخمة في شمال إسرائيل.وتابع المتحدث باسم نتنياهو: "حزب الله يعرض اللبنانيين للخطر ويستخدمهم دروعا بشرية"، مشددا على ضرورة عودة الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني التي تعتبر حدود إسرائيل الشمالية.وأكد أن إسرائيل "سنؤمن حدودها الشمالية سواء عسكريا أو دبلوماسيا"، مشيرا إلى أن بلاده "وجهت رسائل نصية للمدنيين اللبنانيين بهدف الابتعاد عن أماكن تخزين الصواريخ".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".وأفادت وسائل إعلام، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أن "هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن غارات جوية عنيفة استهدفت العديد من المناطق الحرجية في المنطقة الحدودية وبلدات في أقضية النبطية وصور ومرجعيون وإقليم التفاح والبقاع الغربي".وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها في البقاع، أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت السلسلة الغربية لجرود شمسطار وطاريا وبوداي، وعلى السلسلة الشرقية في وادي جنتا، وفي البقاع الشمالي جرود حلبتا و حربتا ووادي فعرا، وجرود الهرمل في الشربين".وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ أكثر من 80 غارة على عدة مناطق متفرقة في البلاد صباح اليوم خلال نصف ساعة. وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء "البيجر" والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غاليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

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https://sarabic.ae/20240923/ميقاتي-العدوان-الإسرائيلي-المتمادي-على-لبنان-حرب-إبادة-ومخطط-يهدف-لتدمير-القرى-والبلدات-1093011065.html

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