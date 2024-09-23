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https://sarabic.ae/20240923/في-أول-تعليق-رسمي-مصر-تؤكد-إرسال-سفينة-الأسلحة-إلى-الصومال-1093035018.html
في أول تعليق رسمي... مصر تؤكد إرسال "سفينة الأسلحة" إلى الصومال
في أول تعليق رسمي... مصر تؤكد إرسال "سفينة الأسلحة" إلى الصومال
سبوتنيك عربي
أكد السفير، تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بوصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T20:04+0000
2024-09-23T20:49+0000
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وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري: "في إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وصلت إلي العاصمة الصومالية "مقديشيو" شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته".وفي السياق ذاته، استقبل ‏‏وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، "سفينة الشحن التابعة للقوات المسلحة المصرية والتي تحمل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية".ووفقا للصورة التي نشرها ‏‏وزير الدفاع الصومالي عبر صفحته على "إكس"، "يظهر الكورفيت الشبحي التابع للقوات البحرية المصرية "سجم بورسعيد" من طراز جوويند خلال مرافقة وتأمين وصول سفينة الشحن المصرية لميناء مقديشو".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240923/مدمرة-مصرية-تصل-إلى-الصومال-بمعدات-عسكرية-ووزير-الدفاع-نعرف-مصالحنا-جيدا-1093017118.html
https://sarabic.ae/20240922/مصر-تطلق-تحذيرا-لمواطنيها-بشأن-إقليم-أرض-الصومال-1092991241.html
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مصر, الصومال, العالم العربي
مصر, الصومال, العالم العربي

في أول تعليق رسمي... مصر تؤكد إرسال "سفينة الأسلحة" إلى الصومال

20:04 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 20:49 GMT 23.09.2024)
© AFP 2023 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AFP 2023 / Yassen Mohamed
تابعنا عبر
أكد السفير، تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بوصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.
وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري: "في إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وصلت إلي العاصمة الصومالية "مقديشيو" شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته".
وتابع البيان: "وتأتي تلك المساعدات في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".
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12:16 GMT
وفي السياق ذاته، استقبل ‏‏وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، "سفينة الشحن التابعة للقوات المسلحة المصرية والتي تحمل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية".
ووفقا للصورة التي نشرها ‏‏وزير الدفاع الصومالي عبر صفحته على "إكس"، "يظهر الكورفيت الشبحي التابع للقوات البحرية المصرية "سجم بورسعيد" من طراز جوويند خلال مرافقة وتأمين وصول سفينة الشحن المصرية لميناء مقديشو".

وقال ‏وزير الدفاع الصومالي، خلال استقبال السفينة: "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا".

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مصر تطلق تحذيرا لمواطنيها بشأن إقليم "أرض الصومال"
أمس, 14:43 GMT
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.

ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.
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