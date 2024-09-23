https://sarabic.ae/20240923/مدمرة-مصرية-تصل-إلى-الصومال-بمعدات-عسكرية-ووزير-الدفاع-نعرف-مصالحنا-جيدا-1093017118.html

مدمرة مصرية تصل إلى الصومال بمعدات عسكرية... ووزير الدفاع: نعرف مصالحنا جيدا

مدمرة مصرية تصل إلى الصومال بمعدات عسكرية... ووزير الدفاع: نعرف مصالحنا جيدا

سبوتنيك عربي

استقبل ‏‏وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، اليوم الاثنين، "سفينة الشحن التابعة للقوات المسلحة المصرية والتي تحمل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية". 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T12:16+0000

2024-09-23T12:16+0000

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ووفقا للصورة التي نشرها ‏‏وزير الدفاع الصومالي عبر صفحته على "إكس"، "يظهر الكورفيت الشبحي التابع للقوات البحرية المصرية “سجم بورسعيد” من طراز جوويند خلال مرافقة وتأمين وصول سفينة الشحن المصرية لميناء مقديشو".وقال ‏وزير الدفاع الصومالي، خلال استقبال السفينة: "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.

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