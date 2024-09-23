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ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان: لدينا مخزون جيد من البنزين ولا داعي للهلع
ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان: لدينا مخزون جيد من البنزين ولا داعي للهلع
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، أنّ "لا أزمة محروقات في لبنان". 23.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال : "اتخذنا احتياطاتنا منذ بداية الحرب، حيث يوجد مخزون كافٍ في البلاد".ولفت أبو شقرا إلى أنّ "محطات الوقود بين الجنوب والجبل تشهد ازدحامًا كبيرًا وهو أمر طبيعي على اعتبار أنّهم يريدون تعبئة سياراتهم للتنقل والنزوح"، وأكّد أنه لا داعي للخوف"، وقال: واعتبر أبو شقرا أنّه "إذا تفاقمت الأمور، فقد نواجه صعوبة في الاحتياجات الأساسية مثل مادة البنزين، ولا يمكننا تحديد المدة الزمنية التي تكفي فيها المخزونات المتاحة، وحتى الآن، البحر مفتوح، مما يعني أنه لا أزمة في هذا الصدد". ودعا "جميع الدول إلى الالتفات إلى لبنان وممارسة الضغط اللازم لوقف هذه الحرب".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل

ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان: لدينا مخزون جيد من البنزين ولا داعي للهلع

15:37 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Zahra Al-Amirأزمة المحروقات مستمرة في لبنان
أزمة المحروقات مستمرة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Zahra Al-Amir
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حصري
أعلن ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، أنّ "لا أزمة محروقات في لبنان".
وقال : "اتخذنا احتياطاتنا منذ بداية الحرب، حيث يوجد مخزون كافٍ في البلاد".

وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الشركات المستوردة لديها كميات كافية من البنزين والبضائع، لذا لا داعي للهلع".

لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
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ولفت أبو شقرا إلى أنّ "محطات الوقود بين الجنوب والجبل تشهد ازدحامًا كبيرًا وهو أمر طبيعي على اعتبار أنّهم يريدون تعبئة سياراتهم للتنقل والنزوح"، وأكّد أنه لا داعي للخوف"، وقال:

لبنان يمر اليوم بأزمة صعبة ونتمنى أنّ تمر هذه الأزمة بسلام.

واعتبر أبو شقرا أنّه "إذا تفاقمت الأمور، فقد نواجه صعوبة في الاحتياجات الأساسية مثل مادة البنزين، ولا يمكننا تحديد المدة الزمنية التي تكفي فيها المخزونات المتاحة، وحتى الآن، البحر مفتوح، مما يعني أنه لا أزمة في هذا الصدد".
ودعا "جميع الدول إلى الالتفات إلى لبنان وممارسة الضغط اللازم لوقف هذه الحرب".
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