أدخل نفسه السجن ليهرب من مشكلات زوجته... أغرب واقعة في دولة عربية

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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المقهى الثقافي
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الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240924/أدخل-نفسه-السجن-ليهرب-من-مشكلات-زوجته-أغرب-واقعة-في-دولة-عربية-1093058094.html
أدخل نفسه السجن ليهرب من مشكلات زوجته... أغرب واقعة في دولة عربية
أدخل نفسه السجن ليهرب من مشكلات زوجته... أغرب واقعة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
قام شخص بتسليم نفسه إلى الشرطة وبحوزته أقراص مهلوسة، في محاولة للزج به في السجن هربا من الخلافات المستمرة مع زوجته. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T14:47+0000
2024-09-24T14:47+0000
مجتمع
الجزائر
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وأفادت صحيفة "الشروق أونلاين" الجزائرية، بأن "المتهم، الذي يعمل ميكانيكياً، أكد خلال جلسة محاكمته أمام محكمة الجنح بدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أنه لم يتعاط المخدرات قط، وأنه كان يبحث عن ملاذ من المشاكل التي وصفها بأنها حولت حياته إلى جحيم بسبب كثرة الخلافات مع زوجته".وأوضح المتهم في المحكمة، أنه "توجه إلى مركز الأمن القريب من مسكنه حاملاً الأقراص المهلوسة التي عثر عليها في أحد الأماكن، على أمل أن يتم إيقافه وسجنه للتخلص من مشاكله اليومية مع زوجته"، مؤكدا أنه "لجأ إلى هذا الحل بعدما فقد الأمل في إيجاد حل آخر"، مبرراً أنه لم يكن يهدف إلى تعاطي المخدرات بل أراد فقط “الهروب” من الضغوطات التي يعاني منها في منزله.وحاول القاضي، الذي نظر في القضية، توجيه المتهم نحو حل مشاكله بطريقة أكثر إيجابية، مؤكدًا أن الدخول إلى السجن لا يعتبر حلا، بل سيزيد من تعقيد الأمور. ودعا القاضي المتهم إلى البحث عن حلول منطقية لمشاكله الزوجية بعيداً عن المخدرات والقضايا الجنائية، وفقا للصحيفة.وقالت الصحيفة الجزائرية، إن "هذه الواقعة تبرز مدى تأثير الضغوطات الزوجية والعائلية على الأفراد وكيف يمكن أن تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة قد تضر بهم أكثر مما تفيدهم".
https://sarabic.ae/20240923/وفاة-مشجع-جزائري-عقب-لقاء-شهد-أحداثا-خطيرة-في-مباراة-كرة-قدم-1093031285.html
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الجزائر, منوعات, الأخبار
الجزائر, منوعات, الأخبار

أدخل نفسه السجن ليهرب من مشكلات زوجته... أغرب واقعة في دولة عربية

14:47 GMT 24.09.2024
© AFP 2023الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AFP 2023
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قام شخص بتسليم نفسه إلى الشرطة وبحوزته أقراص مهلوسة، في محاولة للزج به في السجن هربا من الخلافات المستمرة مع زوجته.
وأفادت صحيفة "الشروق أونلاين" الجزائرية، بأن "المتهم، الذي يعمل ميكانيكياً، أكد خلال جلسة محاكمته أمام محكمة الجنح بدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أنه لم يتعاط المخدرات قط، وأنه كان يبحث عن ملاذ من المشاكل التي وصفها بأنها حولت حياته إلى جحيم بسبب كثرة الخلافات مع زوجته".
وأوضح المتهم في المحكمة، أنه "توجه إلى مركز الأمن القريب من مسكنه حاملاً الأقراص المهلوسة التي عثر عليها في أحد الأماكن، على أمل أن يتم إيقافه وسجنه للتخلص من مشاكله اليومية مع زوجته"، مؤكدا أنه "لجأ إلى هذا الحل بعدما فقد الأمل في إيجاد حل آخر"، مبرراً أنه لم يكن يهدف إلى تعاطي المخدرات بل أراد فقط “الهروب” من الضغوطات التي يعاني منها في منزله.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
مجتمع
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وحاول القاضي، الذي نظر في القضية، توجيه المتهم نحو حل مشاكله بطريقة أكثر إيجابية، مؤكدًا أن الدخول إلى السجن لا يعتبر حلا، بل سيزيد من تعقيد الأمور. ودعا القاضي المتهم إلى البحث عن حلول منطقية لمشاكله الزوجية بعيداً عن المخدرات والقضايا الجنائية، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة الجزائرية، إن "هذه الواقعة تبرز مدى تأثير الضغوطات الزوجية والعائلية على الأفراد وكيف يمكن أن تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة قد تضر بهم أكثر مما تفيدهم".
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