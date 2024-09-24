https://sarabic.ae/20240924/أسعار-الذهب-تسجل-مستويات-قياسية-جديدة-1093051347.html
أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة
أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، مع بداية التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
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وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولار، بحسب موقع "تريدينغ أوكونوميكز".وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة لتسجل 2661.60 دولار للأونصة.وجاء ذلك بسبب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.وقال رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي، أمس الاثنين، إنه يتوقع تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال عام.ولفت إلى سعي المجلس إلى إحداث "هبوط هادئ" للاقتصاد حتى يمكن السيطرة على التضخم دون انهيار سوق العمل.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.ويرجع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240921/تخطى-عتبة-الـ2600-دولار-قفزة-غير-مسبوقة-في-أسعار-الذهب-عالميا-1092961479.html
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العالم, اقتصاد فلسطين, أسعار الذهب اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, اقتصاد فلسطين, أسعار الذهب اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، مع بداية التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء.
وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولار، بحسب موقع
"تريدينغ أوكونوميكز".
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة لتسجل 2661.60 دولار للأونصة.
وجاء ذلك بسبب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي، أمس الاثنين، إنه يتوقع تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال عام.
ولفت إلى سعي المجلس إلى إحداث "هبوط هادئ" للاقتصاد
حتى يمكن السيطرة على التضخم دون انهيار سوق العمل.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.
ويرجع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب
مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.