أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
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لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة
أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، مع بداية التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T12:27+0000
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وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولار، بحسب موقع "تريدينغ أوكونوميكز".وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة لتسجل 2661.60 دولار للأونصة.وجاء ذلك بسبب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.وقال رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي، أمس الاثنين، إنه يتوقع تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال عام.ولفت إلى سعي المجلس إلى إحداث "هبوط هادئ" للاقتصاد حتى يمكن السيطرة على التضخم دون انهيار سوق العمل.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.ويرجع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240921/تخطى-عتبة-الـ2600-دولار-قفزة-غير-مسبوقة-في-أسعار-الذهب-عالميا-1092961479.html
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العالم, اقتصاد فلسطين, أسعار الذهب اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, اقتصاد فلسطين, أسعار الذهب اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة

12:27 GMT 24.09.2024
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، مع بداية التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء.
وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولار، بحسب موقع "تريدينغ أوكونوميكز".
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة لتسجل 2661.60 دولار للأونصة.
وجاء ذلك بسبب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مجتمع
تخطى عتبة الـ2600 دولار... قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميا
21 سبتمبر, 09:58 GMT
وقال رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي، أمس الاثنين، إنه يتوقع تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال عام.
ولفت إلى سعي المجلس إلى إحداث "هبوط هادئ" للاقتصاد حتى يمكن السيطرة على التضخم دون انهيار سوق العمل.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.
ويرجع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
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